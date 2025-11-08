淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁

記者洪正達／高雄報導

警消從橋面垂降後，發現邱女跟男友緊緊相擁，所幸水位較淺、高度也低，邱女並無大礙，後續由男友陪同自行就醫。（圖／翻攝畫面）

高雄仁武區8日晚間發生一起意外事件，一名女子疑似與男友起口角後從八德東橋跳入水中，男友趕忙找來繩索也一併跳入水中，同時通報119，所幸女子被趕到現場的警消救起時意識清楚送醫治療，案發原因由警方釐清中。

據了解，8日晚間將近7點多，邱姓女子（31歲）疑似與30歲男友吵架後，獨自外出散步，男友則開車緊跟在後面，但邱女走到八德東橋時，突然往3、4公尺高的橋面上往下跳，男友趕忙找來繩索也一同下水。

消防局獲報後出動人車到場救援，當警消以吊掛方式垂降時，發現邱女與男友正在緊緊相擁中，隨後男友表明拒送將自行就醫，詳細原因警方正深入調查。

不良行為，請勿模仿！

