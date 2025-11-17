淘寶、拼多多不落地還能狂打廣告？嚴防非洲豬瘟 林宜敬揭「中國大陸電商三道防線」｜Yahoo《齊有此理》

非洲豬瘟疫情再度讓台灣繃緊神經，境外網購會否成為防疫破口？對此，數發部長林宜敬在接受 Yahoo《齊有此理》專訪時坦言，目前數發部已透過管道去跟淘寶及拼多多溝通，「淘寶是比較願意配合的，但拼多多速度比較慢。」

數發部長林宜敬接受 Yahoo《齊有此理》專訪。

防止電商成防疫破口 林宜敬指：從資訊流、金流、物流下手！

林宜敬指出，台灣境內電商，包括 Momo、PChome，在疫情爆發後皆全面配合政府要求，不讓台灣使用者看到中國豬肉製品。韓國酷澎、新加坡蝦皮等已正式落地的境外平台，也全數遵守資訊封鎖規範，落實平台端的第一道把關。

廣告 廣告

面對外界質疑中國網購平台是否成為防疫破口？林宜敬表示，雖然淘寶、拼多多平台未在台設立實體登記，但在政府持續要求下，淘寶已建立三道防線，包含資訊流與金流、物流的三方監測機制。利用關鍵字封鎖的方式，第一關就先在資訊流把關、其二則是下單的金流、最後再從物流著手，讓貨品無法進到台灣。

林宜敬也強調，政府也持續查驗並要求平台補強漏洞。而另一家中國電商拼多多，林宜敬坦言，「淘寶是比較願意配合的，但拼多多速度比較慢。」但在多次通知後，也逐步完成資訊流封鎖。

數發部長林宜敬接受 Yahoo《齊有此理》專訪。

「抖音一響父母白養」？數發部已與教育部合作校園封鎖TikTok

針對外界質疑是否應在校園禁止抖音與 TikTok，數發部長林宜敬也強調，這類中國背景平台有個資風險、國安風險和兒少成癮風險。他指出，TikTok 的AI演算方式會持續觀察使用者行為，並以最強烈刺激餵養喜好，他形容這個機制就像「有一個有智慧的 AI 惡魔躲在螢幕後面。」

對於校園端的措施，林宜敬表示，目前教育部已與數發部合作，在全台中小學校園網路全面封鎖使用TikTok，包括Wi-Fi與有線網路。他補充，TikTok 本身也有未成年限制，例如 12 歲以下禁止開帳號、13至15歲只能用部分功能，「我們做的這個事情，TikTok也不能來跟我們抗議，我只是在執行你自己做的事情。」

然而他也呼籲，許多孩子仍會謊報年齡，因此兒少保護不能只靠中央政府；地方政府、學校與家長的角色同樣重要。至於中央未來是否會推動更多規範，林宜敬指出，相關措施仍在研議，但必須兼顧民主社會價值。他坦言，最辛苦的地方，就是要在言論自由、國安與兒少保護間取得平衡。他強調，台灣不能像威權國家那樣任意封鎖平台，「我們不是一個集權國家，言論自由還是我們的最根本的信仰。」