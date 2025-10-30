淘寶及拼多多若不來台登記 陸委會：研議關掉平台

陸委會副主委沈有忠在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰稱兩家中國電商淘寶、拼多多若沒在台灣落地登記，將要求平台下架，經濟部國貿局長劉威廉今(30)日備詢時坦承他沒有掌握這個狀況。但陸委會副主委沈有忠則稱，「大的方針來講是這樣的，但是我們還是要研議」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外長林佳龍及相關官員，就APEC、川習會等事務報告並備詢。

卓榮泰立法院備詢表示，他會要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些平台下架。

對此，國民黨立委徐巧芯詢問，如果他們沒來台灣登記，經濟部什麼時候會下架這兩家公司app、什麼時候要按照院長指示把淘寶與拼多多平台關掉？國貿局長劉威廉說，這部分會再跟部內行政單位進行。

徐巧芯則批評，所以，行政院長卓榮泰備詢後沒有進一步跟你們提到這件事情？沒有進一步要求？

劉威廉則跳針回，「這個部分我再跟我們部裡面行政單位再進一步確認」。

徐巧芯則說，「所以就是沒有打算要回我就對了，還是你不知道？不知道就說不知道。」

劉威廉這時才說，「這個部分我沒有掌握」。

徐巧芯則詢問陸委會，可以在淘寶、拼多多買到豬肉製品寄到台灣嗎？陸委會副主委沈有忠備詢時則說，「至少我個人是沒有這樣的經驗啦。是不可以的。」

徐巧芯則追問，如果這些電商平台如果沒有在台灣登記公司，就要被取消電商平台的看法如何？沈有忠說，他們會跟數發部、經濟部研擬相關的法律規定。

徐巧芯說，所以你們是朝向要把這兩個平台關掉？沈有忠說，「大的方針來講是這樣的，但是我們還是要研議」。

