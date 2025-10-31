淘寶台灣停用倒數？ 跨境退貨、付款方式一覽 最新回應「向來配合監管」

如今網購已是許多人生活的一部分，行政院長卓榮泰28日在立法院會指出，要求知名境外店外境商淘寶、拼多多限期落地納管，否則數位發展部（數發部）將要求架；值得注意的是，陸委會30日時證實，「大方針就是這樣」。對此，淘寶30日晚間發出聲明，強調台灣分公司多年來與主管機關保持對話，積極配合保障台灣用戶的指導要求；且淘寶台灣在2018年已依循法規合法落地，接受監管，會繼續努力提供台灣消費者安心、創新的跨境購物體驗。

由於近來國內爆發非洲豬瘟疫情，跨境包裹恐成為防疫漏洞議題引發大眾討論，就有民進黨立委指出，淘寶與拼多多未在台合法落地，若安全出現問題，消費者恐求償無門；卓榮泰強調，已要求經濟部數發部研議後對業者設定「限期落地」，若不配合納管，研擬考慮下架全站商品。跨境電商業務及法規相當複雜，經濟部近日就曾說明，中資欲來台設立據點，「行業別」是管制基準，然而目前開放的行業類別中，並沒有「電商」這一項。中資店商落地管理成一大難題，除政府部會傷腦筋外，不少台灣消費者也憂心忡忡。​

淘寶在聲明中表示，他們在2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（淘寶台灣分公司），且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並積極配合如農業部防疫檢疫署等各主管機關的指導要求。2018年，淘寶台灣建立蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。

淘寶細數，跨境平台多年來與台灣具信譽的本地物流宅配、金流支付、超商取貨等業者合作，如推出直郵服務，將過去動輒40天的到貨時間大幅縮短至當周，同時免去台灣用戶要自行集運的困擾；支付方面，可使用Apple Pay、街口支付、中國信託銀行帳戶扣款，以及近日上線的超商跨境貨到付款等支付方式，讓台灣用戶也先取貨後付款；此外，與淘寶跨境平台合作的夥伴，皆在遵從本地適用法規的情況下，對台灣消費者提供安心、便利的電商履約服務；退貨問題上，則進一步退出了「跨境退貨」服務，為台灣消費者提供更完整的購後權益保障。淘寶強調，未來將持續與台灣夥伴合作，共享跨境購物需求持續提升的成長紅利。

