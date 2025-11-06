淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事

陸委會副主委暨發言人梁文傑強調，並沒有一定要禁止或封掉淘寶與拼多多的網域，要處理的部份是，他們在台灣沒有真正合法的電商執照，卻從事電商活動的營業項目，經濟部在這部分有相關規定。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 先前台灣爆發非洲豬瘟疫情，來自大陸的跨境包裹電商平台淘寶和拼多多被點名可能是破口，行政院長卓榮泰強調，若不配合合法納管，研擬考慮下架。陸委會副主委暨 發言人梁文傑今（6日）在例行記者會進一步表示，淘寶和拼多多並未被允許在台從事有牌的電商商業活動，而且最近淘寶從事很多不在允許範圍內的事，例如：刊登折價廣告、舉辦「單身節活動」，以及在台北捷運下廣告等，此部分會受到處理。至於大家熟悉的「蝦皮」購物平台則是是新加坡商。

廣告 廣告

梁文傑進一步表示，淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，唯一一個有落地的是蝦皮購物，不過蝦皮是以新加坡商身分，而非陸資。基本上，台灣不會去阻擋淘寶、拼多多的網域，民眾仍然可以上他們的網站購物，但有牌的電商可以做的商業活動，淘寶、拼多多並不能在台灣從事。

梁文傑進一步指出，淘寶網是用「香港商淘寶台灣分公司」的身分在台註冊，但是他的經營許可只有「電子資訊供應」、「服務業和廣告傳單分送業」，但淘寶最近做了很多不在允許範圍內的事情，例如：淘寶網的折價廣告、是辦「單身節」活動，或是在台北捷運買廣告等。至於拼多多則是連淘寶有的2項許可都沒有。

梁文傑強調，並沒有一定要禁止或封掉淘寶與拼多多的網域，要處理的部份是，他們在台灣沒有真正合法的電商執照，卻從事電商活動的營業項目，經濟部在這部分有相關規定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

各式各樣統戰APP防不勝防！陸委會：將請檢調進行查辦

豬市解禁！卓揆宣布：預計從11/8起 市場開始供應溫體豬