淘寶和拼多多恐下架？...陸委會指「未獲允許可在台落地」：不會禁止網域「但別做不符營業項目的事」

台灣日前爆發非洲豬瘟疫情，來自中國的跨境包裹電商平台淘寶和拼多多遭點名恐是破口，行政院長卓榮泰強調，「若不配合合法納管，研擬考慮下架」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑昨（6日）於例行記者會進一步說明，「淘寶和拼多多並未被允許在台從事有牌的電商商業活動」。他也提到，最近淘寶從事很多不在允許範圍內的事，如刊登折價廣告、舉辦「單身節活動」、於台北捷運下廣告等，「此部分會受到處理」。

對於台淘寶和拼多多恐在台灣下架，梁文傑指出，淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，唯一有落地的是蝦皮購物，「不過蝦皮是以新加坡商身分，而非陸資」。梁文傑表示，基本上，台灣不會去阻擋淘寶、拼多多的網域，民眾仍然可以上他們的網站購物，「但有牌的電商可以做的商業活動，淘寶、拼多多並不能在台灣從事」。

廣告 廣告

梁文傑進一步提到，淘寶網是用「香港商淘寶台灣分公司」的身分在台註冊，但是他的經營許可只有「電子資訊供應」、「服務業和廣告傳單分送業」。他直指，淘寶最近做了很多不在允許範圍內的事情，如淘寶網的折價廣告、是辦「單身節」活動，或是在台北捷運買廣告等。至於拼多多，梁文傑表示，「連淘寶有的2項許可都沒有」。

最後，梁文傑強調，沒有一定要禁止或封掉淘寶與拼多多的網域，「要處理的部份是，他們在台灣沒有真正合法的電商執照，卻從事電商活動的營業項目，經濟部在這部分有相關規定」。

（圖片來源：陸委會直播、維基百科）

更多放言報導

又有武統網紅在台拍片！「灣灣小月」捷運嗆聲「給大家看青鳥」...陸委會：已收到民眾檢舉、主管機關將蒐證依法處理

黃國昌願見習近平「請吃雞排」？梁文傑指若能見意即被認可為「愛國者」：真的不需太急著、倉促地表態