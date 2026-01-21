淘寶天貓重拳出擊！2026 年首推售後 AI 假圖專項治理，賣家救星來啦

據內地媒體科創板日報報導，淘寶天貓今年將在電商行業內首次推出售後 AI 假圖專項治理計劃，上線專業識別模型並開放一鍵回饋入口，幫助賣家識破 AI 偽造瑕疵圖騙局。同時平台將打造一站式 AI 服務中心，全面升級店小蜜 5.0、售后 AI 助理及 AI 真實體驗分診斷等工具，將用家消費行為、購買偏好、售后行為等標籤融入服務全流程，大幅提升賣家防範能力。

AI 假圖騙局背後危機

早在 2025 年 3 月，淘天集團已針對賣家端啟動 AI 假圖治理，嚴打利用 AI 偽造圖片欺騙消費者及侵害原創品牌的違規行為。

同年 11 月，央視新聞曝光新型 AI 騙術：惡意買家裡用 AI 生成「瑕疵圖」要求「僅退款」，專家提醒商家須即時保存聊天記錄及假圖憑證，若涉案金額大，可能構成刑事犯罪。

內地電商「僅退款」機制本已爭議不斷，AI 圖像出現後更令真假難辨，商家常陷物財兩失困境。甚至在識破騙局後，平台自動審核仍有可能偏袒買家通過退款。

各方應對建議實戰指南

央視報導結合專家解讀，提出多方改進措施：惡意 AI 圖僅退款行為在民事、行政、刑事領域皆違法，涉事者可被罰款或拘留。

電商平台則應提升技術核查買家上傳照片與商品一致性、聽取商家申訴、延長審查時間，並公正保護買賣雙方權利，若違約須承擔損失責任。

監管機構需完善法律保護商家條款，推動 AI 生成內容標識落實；商家則應優化售後流程，要求清晰證據、留存打包發貨全程錄像，嚴重時直接報警維權。

台灣用家 Tips

雖然淘寶天貓平台上的台灣賣家相對不多，但此舉仍能讓他們從中受益，大幅降低跨境交易風險。而加大對 AI 假圖的打擊力度，更多是向潛在的惡意買家敲響警鐘。

