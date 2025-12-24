淘寶恐成資安破口？美情報顧問警示：中國電商是披著商業外衣的國安工具

政治中心 ／程正邦報導

美國情報顧問歐布萊恩點名淘寶，恐威脅台灣資安風險。（圖／翻惡Ｘ＠robertcobrien）

隨著跨境電商在全球普及，其背後隱藏的數位主權與國安風險正成為大國博弈的新戰場。美國總統情報顧問委員會（PIAB）成員、前國家安全顧問羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien）於 24 日在社群平台 X 上公開發聲，點名淘寶等與中國政府高度連結的平台正試圖擴大在台灣的影響力。歐布萊恩直言，這些平台絕非單純的商業行為者，而是中國政府對外施加影響力、進行資安滲透及認知作戰的潛在工具，此番言論隨即在印太區域引發高度關注。

雙11暖身戰！Yahoo購物大改版、淘寶新手首單最低到手價不到5元。（圖／品牌業者提供）

美情報核心拋震撼彈：電商平台或成國家影響力武器

歐布萊恩在貼文中明確指出，像淘寶這類與中華人民共和國（PRC）關係緊密的跨境平台，其擴張往往伴隨著深層的安全隱患。他警告，當這些平台在台灣市場的滲透率達到一定程度時，不僅可能涉及個資大規模外洩，更可能被轉化為國家級的影響力工具。這對於正處於地緣政治前線的台灣而言，無疑是個不容忽視的警訊。

身為川普政府時期「印太戰略」的核心幕僚，歐布萊恩對中政策一向強硬。他回顧了過去美國封堵「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞的經驗，認為這種低門檻的進入方式，讓中國電商能避開嚴格監管、傾銷商品。歐布萊恩此次發聲，被視為美國政界對台灣數位防禦能力的再次提醒，顯示美方對台海安全評估的優先順序，已從傳統軍事領域延伸至民生數位層次。

全球圍堵潮：歐美、東南亞紛紛對中國電商祭出鐵腕

放眼國際，對中國跨境電商的監管已成為全球共識。歐盟為了反擊低價傾銷，已拍板自 2026 年 7 月起取消小額包裹免稅額，對價值低於 150 歐元的包裹全面課稅。在亞洲，印尼政府的動作更為激進，為了保護國內中小企業，直接要求蘋果與 Google 下架近期快速竄紅的電商平台 Temu；而法國政府也因 Shein 涉及違規商品與環境爭議，對其採取法律行動。

這些案例顯示，國際社會已逐漸意識到中國電商的「補貼模式」與「大數據採集」具有強烈的排他性與威脅性。當各國紛紛關閉免稅大門、強化市場准入審查時，台灣作為淘寶的重要市場，其監管力度與國安防護的完整性，自然成為美方情報顧問關注的焦點。

街口支付攜手91APP、淘寶、蝦皮購物及Trip.com推出專屬優惠搶攻雙11商機。（圖／品牌業者提供）

台灣市場隱憂：實名制下的「反分裂法」條款與數據滲透

在台灣，淘寶等平台的運作模式與本地法規的衝突日益顯現。專家指出，這些跨境平台在使用者協議中，常將中國的《反分裂國家法》等政治性法規納入條款，這意味著台灣用戶在註冊的同時，可能在法律層面被迫陷入對等承認的陷阱。

此外，淘寶在台透過代理商大規模投放廣告，並利用高額運費補貼吸引消費者，背後伴隨的是精確到住址、聯絡方式與購物習慣的實名資料蒐集。熟悉美方政策的人士分析，歐布萊恩的關切點在於，這些海量的個資若流入中國情治單位，將能更精準地建構台灣民眾的社交圖像，進而協助精準的影響力作戰（Influence Operations）。

專家視角：歐布萊恩發言象徵台美數位安全合作新階段

歐布萊恩目前在華府政壇仍具備高度決策份量，他不僅是川普陣營對台、對中情報評估的核心人物，更曾主導美台軍售頻率與安全合作的強化。其發言通常代表了美方情報界對特定區域威脅的最新定性。

I am concerned by efforts from Taobao and other Chinese e-commerce platforms to expand their presence in Taiwan. Platforms tied to the PRC are not merely commercial actors — they function as instruments of state influence. This is why the Trump administration cracked down on… — Robert C. O'Brien (@robertcobrien) December 23, 2025

