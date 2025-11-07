淘寶恐被禁用！非洲豬瘟爆發誰問題大？ 台中人真實心聲曝

經濟部長龔明鑫表態，「沒有要讓淘寶落地，也不想讓其在這邊合法經營」。（圖／姚志平攝）

台中近日爆發非洲豬瘟疫情，外界擔憂大陸的跨境包裹恐成防疫破口，行政院長卓榮泰更表態，要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，不排除研擬下架。對於豬瘟問題，以及淘寶是否留存，台中民眾的心聲也曝光了。

立委邱議瑩日前質詢時，針對淘寶等跨境電商恐成非洲豬瘟破口為題，認為淘寶透過港資在台灣設立分公司，規避中資辦法未開放電商的限制，詢問要納入何種法規管理，以及台灣分公司是否有依法繳稅？對此，經濟部長龔明鑫直言：「我們現在的態度，還是不會讓淘寶來台灣經營電商。」

YouTube頻道「政當理由」特別來到台中西屯區，訪問民眾的看法，結果幾乎一面倒，均認為不應該下架淘寶和拼多多。一名女子表明不支持禁用淘寶和拼多多，因為是每個人的消費自由，並認為若禁用這2個平台，可能還是有其他管道，畢竟國際上本來就是互相流通的。

一名29歲男子直呼太荒唐了，「民進黨自己不是也很愛用大陸貨嗎？為什麼會禁止人民去買大陸貨」，也覺得就算禁止也對非洲豬瘟沒幫助，「就只是想轉移焦點而已」。他覺得中央問題比較大，因為有關養殖、廚餘養豬等相關法規，都是由中央制定，跟地方應該不會有太大的關係。

還有一名女子也覺得沒必要，為了防堵非洲豬瘟的話，畢竟是食品方面，如果有疑慮可以禁止；但若是一些民生用品，可能還要在斟酌一下。她認為非洲豬瘟是廚餘的問題，「我覺得你要怪政府或怪地方，應該是廚餘那方面要管控好才對。」

曾在淘寶買過1、2次的女子認為，日後會用其他的管道再進來，如果不是淘寶或拚多多，一樣的東西，應該也會在其他平台販售，禁用有點流於形式的感覺，並認為會爆發非洲豬瘟，地方政府和中央都有問題。

一名男子坦言，應該要管理，全部禁止好像也不太對，他認為非洲豬瘟和這2個平台沒有關聯，至於是地方政府還是中央的問題？他覺得要把錯歸在哪一方，好像都不太對。

另一名男子指出，2格平台和非洲豬瘟無關，「畢竟肉製品好像是不能過台灣的，就算你在淘寶還是拼多多買，也沒辦法過海關啊」，猜測為了這個問題關閉2個平台，會引起非常大的反彈。他認為非洲豬瘟是從台中爆發，確實是地方政府要先處理，「別的地方為什麼就沒事，偏偏就台中出出事」，地方多少要擔一點責任，但也不是說中央毫無責任。

值得注意的是，也有民眾沒有使用這2個平台，所以對有沒有下架這件事沒有太多看法，並認為非洲豬瘟應該是地方政府的問題。

