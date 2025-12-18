淘寶撿便宜狂踩雷！一票內行人曝「價格最重要」：一分錢一分貨

許多民眾都喜歡透過大陸的電商平台淘寶撿便宜。一位網友近日表示，自己常常淘寶買東西，包括椅子、電腦記憶體、麥克風、單車座椅、登山杖等，但幾乎都有問題，讓原PO忍不住好奇，「淘寶如何避免買到爛貨？」，貼文曝光後引發熱議，許多內行人紛紛直言，「一分錢一分貨」，建議買淘寶時最好不要選擇最低價的，否則容易踩雷。

原PO在PTT發文指出，他常常在淘寶購買便宜貨，沒想到幾乎都有問題，椅子只坐1年就歪掉、電腦記憶體ddr4假一手真二手、麥克風用了半年就壞、腳踏車座椅用3個月掉螺絲、義大利品牌登山杖不到1個月就底部橡皮破裂等，讓原PO忍不住上網詢問，「淘寶如何避免買到爛貨？」

對此，許多內行人紛紛回應，「一分錢一分貨…」、「挑個正常價位的試試看？」、「淘寶好處，一分錢一分貨，要好就買貴的」、「大錢不一定買得到好貨，貪便宜一定是爛貨」、「一分錢一分貨，淘寶除非很確定台灣沒有的或消耗品我才會考慮」、「便宜沒好貨鐵律」、「多花點錢買有品牌的東西啊」、「最可靠的品質依據是產品價格，花大錢不一定買得到好貨，貪便宜一定是爛貨」。

另外也有網友補充，「品牌，天貓、旗艦店那種比較優質」、「只買有牌的東西，旗艦店」、「評價一定要看，尤其是最低跟最新評價，評價數量低於100的就要小心考慮了」。

