淘寶未落地 關務署：無法禁進口
行政院長卓榮泰限期淘寶、拼多多兩家大陸境外電商納管，否則就要求下架。經濟部長龔明鑫5日明確表態，「沒有要讓淘寶落地，也不想讓其在這邊合法經營」。可是執政黨立委邱議瑩不滿抨擊，沒有落地就代表管不了它，可是民眾直接透過網站連結到大陸就買了，認為這件事政府立場都踩不穩。
關務署官員表示，現行淘寶、拼多多等未落地，但主管機關並未禁止進口，民眾在這些電商購物，海關會讓其通關。
關務署官員指出，如要這些電商在未落地的情況下禁止進口，經濟部與數發部就要研議法規「明文禁止」，海關才能依法執行。
邱議瑩昨在立院經委會關切淘寶、拼多多納管問題，詢問大陸境外電商繞一個彎，成為港資分公司，要用哪條法來管？龔明鑫說，不會讓淘寶來台經營，它沒有營業額，只是發放傳單，也不能透過媒體做廣告。可是邱議瑩怒指，淘寶根本不需要廣告，既然說沒營業額，幹嘛提說要納管？
經濟部商發署長蘇文玲說明，香港淘寶國內只有核准廣告傳單分送，並未落地成立淘寶購物網。龔明鑫更直接表明立場，明確說沒有要讓淘寶落地，不想讓其在台合法經營。
龔明鑫指出，經濟部只管陸資可否落地，其他境外電商歸數發部管，未來會跨部會來討論，看如何管理跨境電商。經濟部補充，行政院已責成數發部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。
依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前已明確說並未開放大陸電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。
經濟部強調，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。淘寶公司曾於民國107年依前述法規，經該部核准在台設立分公司，登記業務項目為「電子資訊供應服務業」及「廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」幣別轉換、資料維護等作業。該部並未核准其在台經營電子商務平台。
財政部統計，今年前10月快遞貨物報單數已經達到5710萬件，其中8成多來自陸、港、澳。
