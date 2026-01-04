淘寶東西便宜「台灣蝦皮優勢在哪？」 一票人揭關鍵：智取真的很強

有許多網友認為蝦皮相較於淘寶和拼多多的優勢就是時間，消費者能更快速收到商品。（示意圖／蝦皮官網）

現代社會網購盛行，市面上也有許多電商平台，近年台灣人買大陸淘寶或拼多多都很方便，近日有民眾上網發問，好奇淘寶和拼多多便宜又免運，蝦皮現在還佔有哪些優勢，意外引發網友熱烈討論，更有不少人精闢點出關鍵就是「時間」，因為不用等太久就能收到貨，且大多數人讚「智取店」很多，相當便利。

今（4）日有民眾在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）八卦板以「現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」為題發文，他指出，現在蝦皮還算台灣的第一賣場，但不少台灣人已經習慣使用大陸的網購平台，像是淘寶滿99元人民幣、拼多多滿49元就有免運送到台灣的服務，且東西也比蝦皮賣得便宜超級多，不懂蝦皮還有什麼優勢可言。

廣告 廣告

貼文一出，底下有許多網友回應，「智取很方便」、「隔日到貨滿棒的」、「智取店太強，很難取代」、「店到店據點都超車第三大便利商店了」、「對岸到台物流越來越慢，蝦皮躺著贏」、「不用過海關繳稅，有現貨不用像淘寶要等2個星期起跳」。從大多數留言中，能發現蝦皮相較於淘寶和拼多多的最大優勢就是時間，甚至有人指出，近期從淘寶網購後，東西常常卡在海關很久，有時候收到或通知還忘記有買過。

目前全台蝦皮智取店越開越多，也曾在網上引發討論，大多數人認為智取店方便，24小時都有營業，讓民眾在夜間或非上班時段，仍可自由取貨。同時也有人點出智取店的缺點，像是若取貨遇到問題，就缺乏現場人員協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

新北男「混吸毒品」毒駕蛇行 遭警攔查搜出毒品連開8罰單