淘寶買到毒衣服！致癌物超標27倍 「這顏色」染料要小心

中國國家市長監督管理總局抽查電商女裝，結果竟檢查出致癌物。示意圖／翻攝自Pixabay

中國網購平台淘寶、拼多多近日爆出衣服有毒事件。不過，早在2022年中國國家市長監督管理總局，對深圳市安若依電子商務有限公司的女裝進行抽查，就發現黑色衣物中能含有致癌的染料，含量超出國家標準27倍。專家建議，在購買衣物時要檢查吊牌、標籤，如果衣服上沒有任何標示，或是合格的證明，要拒絕購買或是退貨。

電商女裝查出致癌物！芳香胺、甲醛超標

綜合陸媒報導，近日中國傳出多起從淘寶買到有毒衣物的事件，事實上，早在2022年國家市場監督管理總局對深圳市安若依電子商務有限公司的女裝進行抽查，就發現衣物含有致癌染料，主可以分為芳香胺染料（聯苯胺）、甲醛（游離甲醛）超標。

檢驗發現黑色衣物的致癌芳香胺染料（如聯苯胺）超標，最高超過國家安全標準27倍，含量如同200包香菸。除了黑色衣物外，牛仔褲、不易皺的免燙衣物也顯示出致癌物超標。這些不合格的衣物因為使用這些廉價、禁用的化工原料，才能以超低價賣出。

事實上，芳香胺染料在被皮膚吸收後，會分解成致癌的芳香胺。世界衛生組織，將其列為一級致癌物，恐怕會對肝、腎、免疫系統造成影響；甲醛則主要用於印染和後期處理，用於定型、防皺、固色，但是甲醛是刺激性化學物質，殘留過高恐怕會引發皮膚過敏、紅腫等症狀，長期接觸則會增加呼吸道疾病、癌症風險。對此，毒物科醫師顏宗海表示，含有聯苯胺的染劑在很多國家都已經禁用，聯苯胺會增加膀胱癌的風險；另外，甲醛也是一級致癌物。

4招避開毒衣服！醫：要洗過再穿

1、檢查吊牌、標籤：根據中國《國家紡織品基本安全技術規範》規定，服裝分為3類，包含直接接觸皮膚、嬰幼兒產品，以及非直接接觸皮膚等3類。專家建議先選擇直接接觸皮膚、嬰幼兒產品，至於非直接接觸皮膚要避免穿著。另外，可以檢查衣物上的標籤、吊牌，確認是否有安全等級標示、合格證明、廠名廠址，如果沒有建議拒絕購買或退貨。

2、聞味道：新衣服如果味道刺鼻或是有化學氣味，可能就是甲醛或是揮發性化學物超標。

3、慎選黑色衣物：由於黑色衣物往往是掩蓋染色失誤，致癌物可能超標，因此建議先選擇淺色衣服。另外，如果衣物的顏色過於鮮豔、手感僵硬，或是有亮麗塗層，其化學成分相對較高。

4、記得洗完再穿：營養功能醫學專家劉博仁表示，衣服在製作過程中可能有甲醛、染料殘留。新衣服在運輸過程中，可能有沾染灰塵、細菌、黴菌等，也可能被別人穿過。先清洗不但可以去除異味、化學殘留，也可以讓布料變得柔軟。另外，有些天然纖維材質第一次洗會縮水、掉色，洗過一次也能避免破壞其他衣物或刺激皮膚。



