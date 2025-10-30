淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」急回應！2018年已合法落地接受監管

淘寶平台發出聲明。示意圖，陳玠婷攝



台中爆發非洲豬瘟疫情後，外界質疑病毒恐與境外電商平台流通商品有關，行政院長卓榮泰因此下令要求境外電商「限期落地」，並警告若未依規登記納管，將依法要求下架。對此，中國電商平台淘寶今（10/30）日發出聲明，強調早在2018年即依法在台成立分公司並接受監管，且持續與台灣主管機關合作，確保跨境交易安全與消費者權益。

卓榮泰日前指出，政府將透過經濟部與數位發展部推動境外平台登記制度，要求境外電商在台合法落地、設立據點並接受監督，強調台灣市場開放，但也要依法管理。不落地、不納管，就無法保障國人權益。

面對外界關切，淘寶今日發出聲明，指其「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」於2018年經主管機關核准設立，依法在台運營多年，每年皆向主管機關遞交業務匯總報告，並積極配合不同主管機關的指導要求。

淘寶表示，旗下跨境平台「淘寶天貓海外」早已依據台灣規定，建立多層次商品控管機制，包括關鍵字屏蔽、下單阻斷、警語提醒及官方物流禁止運輸等措施，與農業部動植物防疫檢疫署等單位合作防堵違禁品進入台灣。

除法規面配合外，淘寶台灣分公司指出，旗下淘寶跨境平台多年與台灣物流、金流與超商業者合作，持續提升服務體驗，例如跨境直郵服務將平均運輸期從40天縮短至一週內；支付方面除原有信用卡外，已支援Apple Pay、街口支付、中信銀行帳戶扣款及超商貨到付款。為增強消費者信任，平台更進一步推行「跨境退貨」方案，確保購後權益。

淘寶強調，自2018年落地後即主動接受主管機關指導，與各單位持續合作，確保商品安全與資訊透明，提供台灣消費者可以每年都享受到保障與體驗不斷創新、升級的跨境購物全新服務，未來也將繼續與台灣本地夥伴攜手合作，一同共享跨境購物需求持續提升的成長紅利。

