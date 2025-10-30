淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」恐被下架？ 急發聲：已合法落地可監管
生活中心／賴俊佑報導
台中爆發非洲豬瘟，遭疑是境外風險商品透過境外平台入侵台灣，且中國電商平台淘寶與拼多多在台營運，卻未在台設立公司接受納管，對此，行政院長卓榮泰表示將要求兩大平台「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將要求下架；對此，淘寶今(30)日發聲明強調，「2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管」。
淘寶、拼多多未在台設公司接受納管 恐面臨下架
行政院長卓榮泰近日表示，行政團隊已研議要求經濟部與數位發展部，推動境外電商「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將依法要求平台下架；卓榮泰強調，台灣市場開放但必須有法可依，「不落地、不納管，就無法保障國人權益」。
淘寶強調台灣分公司已依循法規合法落地 接受監管
對此，淘寶今(30)日發聲明指出，淘寶台灣分公司多年來與台灣主管機關保持對話，積極配合保障台灣用戶的指導要求，聲明如下：
2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（下稱淘寶台灣分公司），且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並積極配合不同主管機關的指導要求。
淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，自2018年起，即建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。
2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作，提升台灣消費者的跨境購物保障。
