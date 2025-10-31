淘寶、拼多多不給納管就「直接下架」？陸委會解釋了

生活中心／徐詩詠報導

台中日前出現非洲豬瘟，並引發社會關注。針對境外豬肉進口，行政院長卓榮泰表示，將限期淘寶、拼多多兩家中國電商納管，否則就要求下架；消息曝光後引發外界關注與討論。對此，陸委會副主委沈有忠在立法院中直言，政府的做法就是如此，也在社群上表示，此舉是為了補救非洲豬瘟的破口。

沈有忠30日接受立委徐巧芯質詢時，被問到淘寶等平台上有沒有可能販售境外的豬肉產品，當時他回應依法不得。後續他更證實，若沒有接受納管，可能會下架淘寶與拼多多等平台。後來沈有忠在 Threads 再次說明，強調：「我替我說的話負責。政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。」

廣告 廣告





淘寶、拼多多若不給納管「就直接下架」？陸委會解釋：為補救非洲豬瘟破口

沈有忠強調，防堵非洲豬瘟如今出現破口，應該盡力把所有可能的漏洞填補。（圖／民視新聞資料照）









沈有忠進一步列出3點說明，包括：「第一，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。第二，政府所有作為，都是依法行政。台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠；電商如果有一點點的疑慮，我們就從法律層面檢討。如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡。」

原文出處：淘寶、拼多多若不給納管「就直接下架」？陸委會解釋：為補救非洲豬瘟破口

更多民視新聞報導

又是司法迫害？許宇甄涉偽造連署遭起訴 怒嗆屏檢「政治辦案」

日前公開挺林岱樺惹議！ 卓冠廷道歉了

中共查沈伯洋！藍白拒挺簽譴責案…綠委怒嗆：敵我不分

