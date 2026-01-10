淘寶、拼多多價格完勝「蝦皮優勢在哪？」 網友點2關鍵：智取店太強

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

隨著跨境電商日益盛行，淘寶與拼多多等平台紛紛祭出低廉滿額免運直郵台灣等服務，售價比本土電商便宜許多，引發網友熱烈討論，擔心蝦皮還有什麼優勢？不過有不少用戶認為，儘管中國平台具備價格優勢，但蝦皮目前仍穩居台灣電商龍頭，並點出其核心關鍵在於「時間」、「便利」。

蝦皮目前仍穩居台灣電商龍頭，網友點出其核心關鍵在於「時間」、「便利」。（圖／翻攝自蝦皮官網）

近日有民眾在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）八卦板上以「現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」為題發文，表示雖然蝦皮現在還算台灣的第一賣場，但台灣人早就已經習慣中國的網購，像拼多多滿49人民幣免運、淘寶滿99人民幣免運，東西還比蝦皮便宜，直問「蝦皮優勢在哪？」

貼文一出即獲得許多網友回應，紛紛指出「到處都智取店」、「小東西懶得報關」、「每月三次購物節，折完跟淘寶差不多」、「蝦皮搶pc、momo跟實體的市場吧，隔日到貨跟當日到貨很快」、「智取店也很方便，超商店員很煩會推銷」。對於許多網友而言，蝦皮推行的隔日到貨服務滿足了急用需求，避免了跨境購物需經過海關報關、且動輒等待兩週以上的漫長流程。

除了物流速度，遍布全台的蝦皮智取店也獲得高度評價。網友說明，智取店的據點數量已超車第三大超商，24小時營業讓民眾在任何時段都能取貨，避開推銷、排隊人龍。此外，對於只想購買小物、不願處理繁瑣實名認證與報稅的消費者而言，蝦皮仍是不可取代的首選。



