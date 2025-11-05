淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了

中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。

民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本上我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，只能進行發放傳單業務，不能透過媒體做廣告，「我們沒有要讓它落地」，違規就會取消資格。邱議瑩則質疑，中資淘寶拐了一個彎在台灣成立分公司，後台就是在中國，那要用哪一條法管理其進口來台的商品？

商業司長蘇文玲說明，經濟部僅核准淘寶廣告傳單的分送，淘寶在台灣並無成立購物網站，民眾購買淘寶商品都是透過淘寶中國官網，如果淘寶沒有在台灣落地，就不讓公司經營，針對跨境電商未落地而違反經營的問題，需要跨部會整合研議。

經濟部提到，行政院已責成跨部會研商，包括數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

經濟部表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，台灣並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部指出，淘寶公司曾於107年依前述法規，經核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等2項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

