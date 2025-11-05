淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。
民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本上我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，只能進行發放傳單業務，不能透過媒體做廣告，「我們沒有要讓它落地」，違規就會取消資格。邱議瑩則質疑，中資淘寶拐了一個彎在台灣成立分公司，後台就是在中國，那要用哪一條法管理其進口來台的商品？
商業司長蘇文玲說明，經濟部僅核准淘寶廣告傳單的分送，淘寶在台灣並無成立購物網站，民眾購買淘寶商品都是透過淘寶中國官網，如果淘寶沒有在台灣落地，就不讓公司經營，針對跨境電商未落地而違反經營的問題，需要跨部會整合研議。
經濟部提到，行政院已責成跨部會研商，包括數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。
經濟部表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，台灣並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。
經濟部指出，淘寶公司曾於107年依前述法規，經核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等2項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。
更多風傳媒報導
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 6 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 16 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 6 小時前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 10 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台股強外資卻倒貨 專家：台幣有機會見31元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息後，由於包括主席鮑爾等對未來降息看法保守，美元不貶反升，美元指數更衝破100，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.906元，外匯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
10萬股民嗨！中信「半導體ETF」00891配息創高、年息率飆破12%
10萬人受益日注意！台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
亞股大逃殺！日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色！電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權，美股昨天全面淪陷，費半指數暴跌4%，日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤，大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，最低探49301點，韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷，4000點慘告失守，台股今早開盤一度重挫逾六百點，但跌幅相對日韓輕得多。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
工程師靠投資翻身買3,000萬房！直雲「4面向選股法」多空都贏大盤
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 工程師出身的直雲，不是富二代，也沒有金融背景，從研究籌碼與基本面起家，用18年練就4面向選股法，創造高勝率，更因此買下3,000萬房產，證明投資是最公平的翻身之路。 直雲 小檔案 國立中正大學資工碩士，現職為科技公司軟體技術經理，在念碩士時，便投入市場，...Money 錢 ・ 1 天前