淘寶、拼多多未台落地卻能經營 經長回應

▲龔明鑫（圖右）斬釘截鐵地說，「基本上，我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」、「我們不希望他在這邊合法經營。」（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣近期非洲豬瘟破功，境外電商小郵包被認為是破口之一，政府也持續跨部會討論納管政策，但因中國電商淘寶、拼多多並未在台灣落地，難以適用台灣法律。立委今（5）日質詢中國電商落地納管議題，經濟部長龔明鑫斬釘截鐵地說，「基本上，我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」、「我們不希望他在這邊合法經營。」



龔明鑫先前說明，淘寶、拼多多並未在台灣落地設立公司，所以較難管理，但是《兩岸人民關係條例》並沒有開放中國電商在台灣落地，因此必須要跨部會討論怎麼解決該議題。



但民進黨立委邱議瑩直言，淘寶明確是中資，但是他們有在台灣用港資設立淘寶公司，但無論是日本、韓國及歐洲早就要求跨境電商去設立法人，但台灣卻沒有，要怎麼管理？



龔明鑫進一步說明，淘寶在台分公司只有傳單傳送、廣告小商店等，不能透過媒體做廣告，並無實質營業；遭邱議瑩痛斥這樣就很鄉愿，因為不讓中資來台灣經營電商，只能發送傳單，但這與現實狀況明顯不符合。



她表示，邱議瑩說，這個問題已經很久，不只是淘寶，還有拼多多，過去都是鑽台灣法律漏洞，然後有人從中國跨境電商買東西，包裹都會收到香腸、肉乾，導致非洲豬瘟入侵台灣。經濟部不讓她在台灣落地合法經營，就透過港資來台灣設分公司，又說沒有在經營，民眾都是直接去網站購買，那就擺明管不了。



龔明鑫說，經濟部管理的部分是中資能不能在台灣落地，至於電商管理現在是交由數發部來管理。商業署長蘇文玲進一步說明，香港淘寶只有核准廣告傳單分售，台灣民眾都是直接去中國淘寶購物網，這部分必須要與數發部討論怎麼管理跨境電商，而經濟部必須查台灣淘寶是否有超出核可經營項目，違規者可以取消公司資格。



然而，以淘寶為例在台灣的港資公司不涉及到電商經營，而民眾都是直接去中國淘寶買，那麼台灣存不存在公司又有甚麼區別？商業署也坦言，現階段難以單靠經濟部管理，後續是否可能要查禁、封鎖淘寶網站IP就必須與數位部協調。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

淘寶、拼多多要被下架了？陸委會鬆口：大方針是這樣

政府要中國電商「限期納管」 龔明鑫坦言拚多多、淘寶落地有難度

中國「淘寶、拼多多」未落地納管 卓榮泰：限期落地否則下架