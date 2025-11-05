淘寶、拼多多未落地照樣對台販售 龔明鑫坦言待跨部會討論處理

台灣出現首例非洲豬瘟，各界關注淘寶、拼多多等中國跨境電商郵包恐成防疫破口。經濟部長龔明鑫今天(5日)在立院表態，不會讓淘寶在台經營電商，也不希望他在這邊合法經營，而目前淘寶在台登記業務為廣告傳單分送等，並未涉及電商經營。不過，立委質疑這些平台仍照樣對台販售，龔明鑫坦言，後續如何管理確實有待跨部會討論。

台中市爆發非洲豬瘟疫情，衝擊全台養豬戶以及民生消費，外界憂心來自中國的跨境電商郵包，如淘寶、拼多多等平台為防疫漏洞，行政院長卓榮泰日前也要求擴境電商平台限期落地納管，否則下架。

廣告 廣告

民進黨立委邱議瑩5日在立法院經委會詢問，政府要用什麼法規將淘寶、拼多多等平台納管，不過，經濟部長龔明鑫強調，經濟部現在態度仍是不會讓淘寶來台經營電商，也不希望他在這邊合法經營。

邱議瑩質疑，歐洲、韓國、日本都有要求跨境電商在當地設立法人以便管理，但台灣卻沒有相關做法，且淘寶明確就是中資，還以港資身份來台設立分公司。龔明鑫回應，淘寶在台登記業務不涉及經營電商平台，主要是廣告傳單分送業務。

龔明鑫此言也引起邱議瑩批評「鄉愿」，因為民眾還是可以上網在淘寶消費，與現實狀況明顯不符。

龔明鑫回應，經濟部權責是管理中資能否在台落地，而電商管理則為數發部權責，此事確實需要透過跨部會討論來做處理。

經濟部補充說明，行政院已責成數發部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

經濟部表示，經濟部2019年曾依相關法規，核准淘寶在台設立分公司，其登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台不得落地經營，實際上也未落地經營。