淘寶、拼多多等中資電商落地納管？ 經濟部長硬起來嗆：政府不會讓它營業

即時中心／徐子為報導



網路電商拚多多、淘寶未在台灣落地納管，立委關切若發生交易糾紛，消費者恐求償無門，並該落實非洲豬瘟等防疫管制。對此，經濟部長龔明鑫今表態稱，「我們不會讓它營業」，淘寶、拼多多等中資跨境電商在台依法不得落地經營，且實際上目前也未落地經營。不過坦言，跨境電商未落地、違法經營問題，需要跨部會整合研議。





繼上月底新北綠委吳秉叡關切該議題後，高雄綠委邱議瑩今跟進追問經濟部此議題，她質疑時指出，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部要怎麼納管？



經濟部長龔明鑫回覆，「基本上我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，只能進行發放傳單業務，不能透過媒體做廣告，「我們沒有要讓它落地」，違規就會取消資格。



不過，邱議瑩質疑，中資淘寶「拐了一個彎」在台灣成立分公司，後台就是在中國，那要用哪一條法管理其進口來台的商品？



商業署長蘇文玲說明，經濟部僅核准淘寶廣告傳單的分送，淘寶在台並無成立購物網站，民眾購買淘寶商品都是透過淘寶的中國官網，淘寶電商平台沒在台灣落地，就不讓公司經營。針對跨境電商未落地而違反經營的問題，則需要跨部會整合研議。



另外，經濟部也補充說明，行政院已責成跨部會研商，包括數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向要提出強化措施。



經濟部指出，目前我國依法未開放中國電商落地經營，依據《兩岸關係條例》及相關法規規定，中國業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。



經濟部強調，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。淘寶公司曾在2018年依前述法規，經經濟部核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業。但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營。





