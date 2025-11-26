淘寶、拼多多落地納管不可行 梁文傑：這不是法律的問題

就民進黨立委郭國文關切境外電商落地納管問題，陸委會副主委梁文傑予以回應。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 就淘寶、拼多多等境外電商在台落地管制問題。經濟部長龔明鑫曾表態，不會讓其來台經營電商後。民進黨立委郭國文今（26日）持續於立法院財政委員會關切此議題，陸委會副主委梁文傑則表明，這不是法律的問題，是政策的問題，這牽涉到兩邊對不對等的問題。

經濟部今年11月5日曾說明，我國依法未開放中國電商落地經營，淘寶、拼多多均未取得相關許可。且電商涉及廣告行為，但台灣禁止中資從事廣告業，因此落地納管牽涉陸委會、數發部等主管機關，須由政院召開跨部會議討論。

郭國文質詢則再度關切，前段時間因為非洲豬瘟問題的可能風險破口，行政院長卓榮泰要求境外電商要配合落地，這牽扯到經濟部、陸委會和數發部，因為淘寶的落地牽涉到資金、資訊流與物流，面對現在不得不面對的納管問題，三個部會應該聯手。

郭國文問及，經濟部先前說，不會開放淘寶在台經營電商，暗示淘寶、拼多多不能合法落地，是不是這樣？但這跟行政院長的態度有所牴觸耶！經濟部難道沒有想面對問題，讓他們落地嗎？經濟部次長何晉滄當面說：「沒有，我們不會開放。」，但他也承諾會進行跨部會討論。

數發部韌性建設司長牛信仁僅表示，他們會配合陸委會和經濟部一起研究相關法規，會跨部會一起來研議這個問題。

梁文傑則說明，這不是法律的問題，這是牽涉到兩邊到底對不對等的問題，我方的PC Home等電商無法進到中國，甚至網頁都是被封阻的，我方卻讓淘寶等中國電商，如數發部長所說的「如入無人之境」，在兩邊不平等的狀況下，我們如果再讓對方落地，等於我們片面接受兩邊的不平等待遇。

梁文傑強調，如果要追求對等的條件，他們怎麼對我們的電商，我們就應該怎麼對待他們的電商。郭國文追問，所以沒有對等的情況下，法律沒辦法進一步進行？梁文傑則重申，這不是法律的問題。

