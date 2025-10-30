淘寶、拼多多要下架？陸委會：大方針是這樣

▲陸委會副主委沈有忠談及淘寶、拼多多下架議題，鬆口「大方針是這樣」。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 中國電商淘寶、拼多多目前未在台灣落地納管，有綠委憂心消費者權益受損，也擔心成為防疫破口，行政院長卓榮泰日前鬆口，將限期電商落地納管，否則要求平台下架。對此，陸委會副主委沈有忠今（30）日被問及此議題，也鬆口「大方針是這樣」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

廣告 廣告

徐巧芯質詢時問及，有關日前卓榮泰日前談及，淘寶、拼多多兩個平台如果沒有進到台灣落地公司，就要取消平台，但經濟部昨天稱，許可中資來台經營的行業別沒有「電商」這一項，請問多久會做出撤銷淘寶、拼多多在台灣電商平台APP。

對此，國貿署劉威廉說，會跟部內確認，徐巧芯追問，卓榮泰沒跟你們提到這事？也沒有要求時間點？劉威廉說，這部分沒有掌握。

沈有忠則回應，有兩個重要原則，現在境外豬肉不允許進口，徐巧芯追問，所以淘寶、拼多多買的到豬肉？沈有忠表示，「至少我個人沒經驗」，是不可以的。

徐巧芯再問，陸委會對於電商平台如果沒有到台灣做公司，就會被取消電商平台？沈有忠回應，會跟數發部、經濟部進一步研擬相關法令規定，徐追問，所以朝向要把兩個雙平台關掉？沈有忠說，「大方針來講是這樣。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國「淘寶、拼多多」未落地納管 卓榮泰：限期落地否則下架

中國電商淘寶、拼多多肉品包裹潮水般湧入恐釀破口？中華郵政回應

川習會登場 朱立倫喊話：希望對未來台海和平有更大幫助