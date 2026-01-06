淘寶、拼多多超便宜！台灣蝦皮「優勢在哪？」 內行曝3點：躺著贏

生活中心／朱祖儀報導

有網友好奇蝦皮購物的優勢在哪裡。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

不少人懶得出門逛街，就會使用網路購物，非常方便又快速。一名網友就說，蝦皮購物在台灣算是第一賣場，但現在有越來越多人改用中國網購平台，且物品也更加便宜，好奇蝦皮購物還有哪些優勢？文章曝光掀起討論。

一名網友在PTT發文表示，雖然蝦皮購物還算是台灣的第一賣場，不過現在越來越多人習慣中國的網購平台，像是淘寶滿99元人民幣（約新台幣445元）即可免運，拼多多則是滿49元人民幣（約新台幣220元）免運，東西似乎也比較便宜，好奇蝦皮購物剩下那些優勢？

不少網友大讚，蝦皮到貨速度較快、也不用過海關，「隔日到貨還滿快的」、「蝦皮搶PChome、momo跟實體的市場吧，隔日到貨跟當日到貨很快」、「不用報關，退貨穩」、「小東西懶得報關那種」、「淘寶免運物流越來越慢，蝦皮躺著贏」、「日用品比價一下有些跟淘寶價格差不多，又不用過海關繳稅」、「淘寶清關越來越久，感覺是故意的。」

其中最多人喜愛的是智取店，「智取很方便」、「智取店太強，很難取代」、「智取店有夠多」、「 智取店真的很強」、「智取店也很方便，有時去超商店員很煩會推銷」、「到處都智取店啊。」

不少人稱讚智取店方便。（示意圖／資料照）

