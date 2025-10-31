淘寶、拼多多「不納管就下架」？ 陸委會證實：救豬瘟破口





行政院長卓榮泰日前表示，將限期把淘寶、拼多多兩家中國大陸電商納入管制，否則就要求下架。對此，陸委會副主委沈有忠昨（30）日在立法院證實，政府當前大方針就是如此，其出發點是補救防範非洲豬瘟的破口。

國民黨立委徐巧芯質詢昨（30）日問到，既然淘寶等平台上不可能販售境外的豬肉產品，電商平台沒有進入台灣設公司，政府可能要把這兩個平台（淘寶、拼多多）關掉？沈有忠回應，整體而言，政府的大方針是這樣。

徐巧芯隨後在臉書發文質疑，目前也沒有任何證據，可以證明傳染來源來自這兩個平台，而且淘寶、拼多多兩個平台完全無法購買豬肉製品，「現在就要找這兩間公司開刀，分明就是轉移焦點。」

徐巧芯強調，進到台灣的商品，還要經過邊境EZ WAY的查核，如果民進黨認為網購商品有漏網之魚，那也是邊境管理的問題，「是我們邊境把關不力，我請卓院長不要逢中必反，不要將豬瘟問題甩鍋給淘寶、拼多多好嗎？」

針對徐巧芯的質疑，沈有忠在Threads上解釋，「政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。」

沈有忠提到，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。當前政府所有作為，都是依法行政，「台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠，電商如果有一點點的疑慮，我們從法律層面檢討。」他強調，如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡。

（封面圖／翻攝《國會頻道》的YT頻道）

