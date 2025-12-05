淘寶、支付寶夜間大當機！訂單消失又被狂扣款 官方客服這樣說

（示意圖／Pixabay）

大陸知名電商淘寶和付款App支付寶昨（4）日夜間發生大規模系統問題，許多用戶付款後訂單被消失或重複扣款，連帶閒魚、1688、餓了麼等阿里巴巴旗下平台也全面受影響；在用戶湧入客服系統反映後，官方證實系統異常。據悉，這已是淘寶今年第6度傳出大當機問題，引發網友熱議。

綜合陸媒報導，昨日晚間微博上有不少民眾發文表示，使用淘寶購物結帳時遇上支付異常，雖然金額已被扣除，但訂單卻停留在「待付款」頁面，還有人的訂單甚至直接消失。部分消費者因擔心未付款成功而反覆按下支付鍵，結果遭系統連續扣款，有人最高被扣了3次。

淘寶和支付寶大當機的情形迅速登上熱搜榜，有大批用戶湧入客服系統，卻發現「排隊超過9000人」，造成沒辦法及時反映問題的狀況。直到深夜有用戶曬出官方客服回應，此次為「系統訂單狀態同步延遲」，呼籲使用者「切勿重複支付」，並稱訂單會在20分鐘到數小時內自動恢復。

至於用戶被重複扣款、訂單消失等問題，官方僅建議用戶保留螢幕截圖畫面與付款憑證，後續以人工方式申訴，並強調「資金安全無虞」。然而官方並未提出具體補償方案，使不少網友質疑誠意不足。

發生異常的不僅限於淘寶和支付寶，同樣是阿里巴巴集團的閒魚、1688和餓了麼等多款App，也因支付接口同步失效而連環崩潰。部分城市的地鐵乘車碼、線下商戶掃碼支付同樣受阻，導致民眾連買瓶水、搭捷運都無法順利完成。對高度依賴行動支付的大陸民眾而言，短短數小時出問題恐已對生活造成明顯不便。

在今（5）日凌晨，有多數訂單狀態已陸續恢復正常，不過重複扣款須由用戶逐筆申訴處理，恐需耗費時間。然而阿里巴巴旗下App今年多次發生系統異常，光是淘寶已經第6度出問題，有專家認為，因其流量調度、支付架構存在壓力，若持續發生，恐影響消費者信任。

