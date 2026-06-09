淘汰率達90%！梁哲睿揭體育班霸凌暗黑史：若重來可能不選讀

體育中心／綜合報導

台灣知名跑步教練、運動 YouTuber 梁哲睿（Jerry）經常分享他的學習歷程，給予很多青年學子莫大的幫助。（圖／翻攝自梁哲睿IG）

隨著近期各大學校體保生放榜，許多懷抱運動夢想的年輕學子正準備踏入體育班。對於許多學子來說，並不是每個人都對就讀體育班有著長遠的規劃，或許只想藉此上一所好學校：台灣知名跑步教練、運動 YouTuber 梁哲睿（Jerry）曾在他頻道分享，揭露體育班不為人知的殘酷現實。身為「DHRC 夢想高飛」跑團創辦人，並曾擔任東京馬拉松官方配速員的他，以過往競走與中長跑選手的「過來人」經驗直言：若能重來，他可能不會選讀體育班！

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【學長學弟制暗黑史：半夜按摩、洗衣服是日常】

許多人嚮往體育班的熱血生活，但梁哲睿回憶高一住宿時期，卻是一段「練就強大心智」的痛苦磨練。當時校內學長學弟制極為嚴重，學長會強迫學弟出糗表演以建立權威。

更驚人的是，學弟在熄燈後仍無法休息，必須輪流到十幾位學長的床上幫忙按摩，常忙到凌晨 1 點才能睡覺，隔天 6 點又要晨操。此外，學弟還得摸黑幫學長洗衣服、曬衣服，甚至被要求跑腿訂餐時還要「自行墊付」差額。直到後來有學生受不了直接向高層檢舉，這類霸凌制度才被拔除。

梁哲睿分享了他就讀體育班的經驗。（圖／翻攝自梁哲睿頻道）

【淘汰率高達 90%！踩著別人屍體往上爬的殘酷路】

體育之路看似風光，背後卻是極窄的門檻。梁哲睿指出，體育圈是一個「踩著別人屍體往上爬」的環境。他舉例，高中班上 15 人中，僅 3 到 4 人能進入體育大學，最後能留在體育行業的人更是寥寥無幾，淘汰率高達 90%。

他坦言，自己當初是因為國中基測成績不理想，為了省錢並幫家裡減輕負擔才報考公立體育班，並靠著轉練當時較冷門的「競走」項目，才順利在全中運奪冠並保送大學。

梁哲睿給想往體育發展的學生，提供了寶貴的建議。（圖／翻攝自梁哲睿IG）

【就業競爭力斷層：起步晚一般學生 10 年？】

對於未來的職涯規劃，教練語重心長地提醒，體育生雖然擁有強大的抗壓性，但在專業知識上往往落後一大截。許多學生因為不習慣讀書，進入社會後會發現自己「除了運動什麼都不會」，導致競爭力起點比一般學生晚了 5 到 10 年。

【名教練真心話：體育生必須具備「一技之長」】

梁哲睿建議，現在的體育生不能只會訓練，必須在校園期間就設定明確目標，例如他當年便立志成為體育老師，這才有了前進的動力。他強調，除非現在的教育環境能引入更多元、具備新視角的師資，否則體育生應主動尋求**運動之外的一技之長**，避免在被體育圈淘汰後，陷入基層工作的困境。

教練的分享並非要澆熄夢想，而是希望學子在放榜喜悅之餘，更能認清社會現實，發揮運動員不怕苦的精神，在學科與專業知識上也要加速追趕。

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