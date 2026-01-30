淘金熱！銀樓大排長龍搶買金飾 業者公告完售

記者沈宛儀、江柏緯／台北報導

黃金價格這幾天不斷暴漲，讓好多民眾搶著去銀樓買金飾，不過29日晚上的最新價格，現貨黃金直線下挫，每盎司下探5105美元，比當日高點跌了超過400美元，再度引發討論。分析師提醒，最近黃金出現大幅震盪，市場可能出現估值過高的狀況，務必謹慎注意，不要一頭熱的將避險工具，當成流動投資。

近日黃金價格持續暴漲。

銀樓門口排了長長隊伍，黃金價格飆出天價，有人看準未來繼續漲，入手保值。還有買金客人太多，直接把銀樓庫存搬空，門口直接張貼公告，金塊、條塊都已完售，要買得先預訂。

1月29日黃金期貨與現貨價，盤中每盎司突破5500美元，對應到台灣市場，1錢金價飆到21650元，有銀樓分享，一位客人2023年花了196萬買黃金，但賣了552萬元，賺了356萬元。

許多民眾搶著去銀樓買黃金。（圖／翻攝自Threads @jerry_0416）

民眾：「把以前媽媽送的金幣拿出來，然後算一算，哇，漲了幾倍這樣子。」

民眾：「就覺得好像有點機會（再漲）。」

眼光準不準，還得看全球趨勢，29日晚上美股開盤後，金價急速收斂，甚至翻黑，出現跳水行情，這條下挫曲線，民眾看了都痛心，現貨黃金每盎司下探5105美元，成為近三個月單日最大跌幅。

29日晚間黃金價格突然跳水。

資深分析師陳石輝：「今年因為黃金確實已經漲幅驚人，所以我們就要從追漲模式，開始考慮到，像我剛講的，做資產的配置，有多少我們定期定額，那大概6、70%，那有3、40%保留現金。」

美元回彈獲利了結，讓黃金短短半小時迅速崩跌，連帶影響白銀價格，同時下挫超過6%，但先前在投機熱錢湧入之下，台銀的銀龍金塊早已完售，不只沒庫存，短時間也難有現貨。

白銀也連帶缺貨。

資深分析師陳石輝：「高檔做震盪的同時，其實操作難度就會大幅的提升，市場可能會有估值過高的現象在。」

民眾：「如果戰爭的話，應該會想要（黃金）。」

民眾：「黃金已經感覺差不多，已經一個高點了，所以我想說投資別的項目。」

全台掀起淘金熱潮，但利用避險工具當成流動性投資，市場過熱引發泡沫擔憂。

