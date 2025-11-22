淚別「老守護者」！富里百年老榕樹移除 火車站展出最後身影
位於富里鄉中山路、土地公廟旁的一顆百年老榕樹，長年與地方共生，是鄉民精神寄託所在，去年康芮颱風過境，老榕樹樹體枝幹嚴重受損，僅存的枝條也在逐漸枯萎，鄉公所請樹醫師把脈，確認老榕樹生命跡象已完全消失，昨天送別老榕樹，鄉公所也在富里火車站展出老樹相片，讓往來旅人仍能看見「老守護者」的最後身影。
老榕樹位於富里鄉中山路214號前、福德祠土地公廟後方，是縣府列管老樹；據當地老一輩說，在富里鬧區還是農田的時候，老樹就已存在，也被稱為「倒栽榕」，它的樹形優美，百年來默默守護在地民眾，也是村民信仰與生活的重要象徵。
去年康芮颱風過境，超大風雨，讓百歲老榕樹奄奄一息，不久前，老榕樹衰頹到只剩下一根枝條，鄉公所找來樹醫師為祂檢查，確認祂已經走完生命歷程，昨將老樹移除，也讓村民相當不捨。
因老榕樹早已是地方歷史的一部分，為紀念老榕樹的風華，鄉公所在富里火車站地下廊道以攝影作品紀錄其樣貌，讓往來旅人仍能看見這位「老守護者」的最後身影。
富里鄉長江東成表示，為延續土地的生命力與守護精神，公所將與社區研議後續適合栽植的樹種，期望重新種下新的生命，讓原本屬於老榕樹的位置，持續成為凝聚地方情感的所在，並與社區合作以尊重自然與傳承地方記憶為核心，讓生態、文化與生活在這片土地上持續紮根。
