淚崩後仍要選！他點破新潮流必保賴瑞隆內幕

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近日遭爆就讀小二的兒子涉校園霸凌，受害學生家長質疑學校態度消極，賴瑞隆除在記者會上淚崩，更當面向對方家長致歉，其昨（8）日受訪被問及是否繼續參選？他也強調：「未來持續在政治路上全力以赴」。對此，前立委郭正亮表示，新潮流堅持不讓賴瑞隆退選，是真的，所以現在才有一堆市議員跳出來幫忙說話，畢竟其中牽涉的利益太大了。

郭正亮昨上《亮話天下》表示，他不確定賴瑞隆是否想退選？但新潮流堅持不讓賴瑞隆退，是真的。所以新潮流一堆市議員跳出來幫忙「圓事」，未來如果爆發更多真相，譬如有人關說、施壓，一定會有市議員出面頂罪。

郭正亮也提到，因為這牽涉的利益太龐大了，高雄市可以用多少人？花媽時代又養了多少政治人？賴瑞隆的初選對手邱議瑩又是陳水扁、蘇貞昌、陳其邁的系統，而且阿扁的動作越來越大。

