淚崩送別！曹西平「唯一親人」龍千玉深夜再發聲

資深藝人曹西平去年12月29日猝逝，享壽66歲，乾兒子小俊及家人27日為他在台北市立懷愛館景明廳舉辦追思會「最後的安可」，前嫂嫂龍千玉現身送別。而龍千玉29日透過臉書發聲，坦言心中充滿說不出的低落。

龍千玉（右）29日透過臉書發聲，坦言心中充滿說不出的低落。（圖／翻攝龍千玉粉絲團）

龍千玉在臉書發文表示，參加四哥的「最後的安可」演唱會時，很深刻地感覺到人生真的好像一場夢；她特別感謝曹西平總是不斷叮嚀她要孝順父母，強調那不是隨口說說的話，而是四哥一直希望大家記得、也做到的事。

談及曹西平的人生態度，龍千玉認為四哥的人生過得很積極，不管遇到什麼事情都是用盡全力在活著。她在文中寫道，當送別四哥的最後那一刻，心裡充滿不捨和感傷，也覺得很不真實，好像一切來得太快了。但回頭想想，從開場到落幕，這一輩子如他自己說的真的夠精彩了，而且他是知足的。

小俊（左）與龍千玉致詞在台上致詞字句真摯動容。（圖／冬瓜行旅 提供）

龍千玉也透露，曹西平這幾年常常跟她說要為孩子打拼，能做多少就算多少。她感性地說，四哥不是因為自己多厲害，而是因為他真的放不下、也捨不得那些耳環店的孩子們。

回憶過往情誼，龍千玉表示在她最無助、最沒有力量的時候，曹西平給了她最大的支持，就像一座靠山一樣，讓她可以繼續站在舞台上唱最喜歡的歌。她在文末寫道，四哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量，並感性地說：「您此生的生命落幕了，但留下來的力量，會一直在。」

龍千玉給小俊一個擁抱。（圖／冬瓜行旅 提供）

龍千玉27日參加追思會時，致詞中數度落淚，也給曹西平的乾兒子小俊一個擁抱。她說道：「我很謝謝四哥在我最無助當我的靠山，給我最大的支持，讓我有勇氣站在舞台上，因為認識四哥讓我生命有不一樣的意義，我相信他會用不一樣的方式陪伴我們。」



