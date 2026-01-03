淚崩！北捷英雄余家昶告別式總統府致贈褒揚令 蔣萬安、張善政致意

北捷英雄余家昶今天舉辦告別式，會場貼滿民眾悼念文字，對比他生前影像，場面哀戚。廖瑞祥攝



1219北捷發生隨機攻擊案，余家昶奮力阻止兇嫌張文丟擲汽油彈，反遭一刀斃命，家屬今天（1/3）舉辦告別式，總統府副秘書長何志偉代表總統到場致贈褒揚令，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政也前往上香致意，家屬在祭文中心痛回顧過去相處的一切，場面哀戚，令人動容。

余家昶追思告別式會場，貼滿民眾對他的追悼。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場，貼滿民眾對他的追悼。廖瑞祥攝

張文去年12月19日攜帶汽油彈等裝備進入北捷台北車站，在M7出口B1通道丟擲煙霧彈造成恐慌，57歲余家昶奮不顧身上前制止，反而被張文以長刀刺入胸膛，送醫搶救仍不治身亡。

廣告 廣告

余家昶家屬今天下午1時許在台北市懷愛館舉辦告別式，現場追思牆上滿滿是民眾悼念的文字；家祭時，余妻淚流不止，大女兒在祭文中回想與父親相處的點點滴滴，邊念邊落淚，到最後泣不成聲，哽咽地說：「多希望處理完這一切後，你會跳出來跟我說，『嚇到了吧？』。」在場眾人為之鼻酸。

余家昶追思告別式會場。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場。廖瑞祥攝

何志偉代表總統府致贈褒揚令，蔣萬安、張善政也致贈褒揚狀，余家昶棺木上先覆蓋台北市市旗，再由何志偉覆蓋國旗，為余家昶英勇事蹟致上最高敬意。

據《聯合新聞網》報導，頒發褒揚令後可報請內政部審議，若符合見義勇為等要件，即可入祀忠烈祠。

余家昶追思告別式會場，台北市長蔣萬安。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場，桃園市長張善政。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場，總統府副秘書長何志偉。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場。廖瑞祥攝

余家昶追思告別式會場。廖瑞祥攝

更多太報報導

開放手機QR碼搭北捷、雙北公車 首日使用率不到1％

王夢麟女兒斥「酒駕垃圾」 被瞞3天：完全無法原諒

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光