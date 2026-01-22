淚崩！台北網紅「紅鞋法鬥」君根弟弟離世 飼主心痛發聲：不忍牠受苦

記者陳宣如／綜合報導

台北街頭近年一度爆紅的「紅鞋法鬥」，在昨（21）日被飼主證實已經離世。這隻以標誌性紅色小皮鞋與慢步姿態走紅的法國鬥牛犬網紅「君根弟弟」，其飼主在社群平台發文宣布噩耗，表示「我的君根永遠離開了～我們再也沒有君根了，再也沒有穿紅鞋的君根了，任何地方再也看不到君根胖胖的身軀了。」消息曝光後，令粉絲紛紛感到震驚與不捨。

法鬥網紅「君根弟弟」驚傳病逝。（圖／翻攝自臉書）

「君根弟弟」的飼主在臉書粉專發文表示，君根19日就醫後，他已經開始為可能的結局做心理準備。由於不希望牠繼續承受痛苦，飼主於20日租借製氧機，希望能改善君根的呼吸狀況。起初君根似乎能較穩定休息，但隨後病情迅速惡化，開始出現焦躁與呼吸急促的症狀。

飼主描述，晚間時段君根狀況一度陷入危急，雖曾短暫緩和，但一整夜仍在氧氣罩中反覆移動、呼吸加劇，喘得更厲害，甚至出現舌頭發紫的狀況。飼主在貼文中寫道，「不時的喘息聲讓我心痛到無法呼吸，眼眶濕了又乾，乾了又濕，但卻束手無策」。之後飼主嘗試以水杯餵水，君根也喝了不少，沒想到接著就尿了一泡尿，隨後就整個癱軟下來，早晨6點30分左右就不動了。

君根弟弟的飼主心痛表示「不忍讓君根繼續受苦」，最後全家人一同陪牠走完最後一程。（圖／翻攝自臉書）

在貼文中，飼主多次提及「不忍讓君根繼續受苦」，並表示自己曾對牠說「如果你撐不下去就離開吧，不要擔心媽媽，我們都會好好的」。飼主同時提到，君根選擇在全家六口都在場的時間離開，讓家人能陪伴牠走完最後一段路，避免留下遺憾。

君根以其圓胖的身形與鮮明的紅鞋在台北街頭被大量目擊，並透過影片在網路上獲得關注。飼主在文末寫下「謝謝你療癒了無數人的心，也帶給我們幸福和一輩子美好的回憶」，並表示君根「現在已經沒有病痛了，從此自由了」。

知名法鬥網紅「君根弟弟」的離世，令許多粉絲感到難過不捨。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，貼文底下湧入大量留言，不少網友表示難以接受：「看到訊息心好痛，很難過，說走就走了真捨不得」、「怎麼這麼突然就走了！好難過」，也有人感謝君根曾帶來的陪伴與療癒，希望能以另一個方式再次與君根相遇；另有許多粉絲呼籲飼主節哀，表示君根的笑容會永遠留在大家記憶中。

