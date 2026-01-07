淚崩「姊姊等你哭到快瘋掉…」29歲飛官辛柏毅家屬：拜託你撐住並回家

辛柏毅夫妻倆剛度蜜月返台，怎料如今卻發生意外；家屬發文盼望全世界幫他集氣，平安回家。翻攝Threads



空軍一架F-16V單座戰機（機號6700），6日晚間執行夜航訓練時突然失聯，上尉飛官辛柏毅（29歲）在花蓮豐濱東方10海浬處跳傘失聯。據悉，辛柏毅才剛與同在軍中服役的妻子度蜜月返台，歸建不到48小時，就出意外。家屬在社群平台上發文，「拜託全世界幫我們家小辛集氣！！讓他平安回家吧！！！」

貼文附上辛柏毅與妻子度蜜月的照片，表示辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯，姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家（你們度蜜月回來真的好可愛）；拜託全世界幫集氣，讓他平安回家吧！

7日稍早，該名親友再次發文：「我知道要比姊姊堅強，但看到姊姊哭我心都要碎了…」，並表示全家人整夜沒睡、怎麼還沒有消息，如今除了哭到瘋掉和祈禱已不知還能做什麼，「拜託你平安回來，求你了，我的姐夫…每一分每一秒我們全家都快熬不過去了，姐夫，我姊想你想到瘋掉了，回家吧。」

空軍6日晚間發生F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官疑似緊急彈射逃生，狀況未明。根據資料，失聯的飛官為空軍官校108年班、上尉戰鬥機飛行官的辛柏毅，目前飛行總時數已經達611小時又25分，其中在該機種的總時數為371小時35分。

