淚揭大S雕像「回歸少女」內幕！具俊曄穿27年前禮物致詞 揭《流星》心碎傳情暗號

具俊曄穿著27年前大S送他的大衣出席紀念雕像揭幕追思會。經紀公司提供

大S（徐熙媛）逝世一周年，金寶山墓園昨（2）日舉行紀念雕像揭幕儀式。具俊曄親自操刀設計，將對愛妻的思念化作永恆的銀河系，更在追思會上穿著27年前大S送的大衣致詞，一聲：「熙媛啊！我真的好想妳！」讓全場親友瞬間淚崩。

具俊曄曾在韓綜《脫掉鞋子恢單4Men》透露，當年因經紀公司禁愛令被迫分手，兩人始終對彼此念念不忘。他告白20年來捨不得丟掉大S送的大衣，以及大S送的鏡子，連大Ｓ愛吃的芒果都成了他最愛的水果。

《流星花園》借衣傳情 永遠的小女孩

具俊曄透露，後來才知道她演《流星花園》時穿著兩人在東京一起買的情侶夾克，大S藉戲傳情的訊息可惜當時具俊曄沒收到，他曾遺憾表示「如果我那時候知道這件事，當下就會再試著聯繫她。」

大S跟具俊曄的愛情被許多網友表示讓他們「重新相信愛情」，遺憾的是，兩人重逢才短短3年就天人永隔。雕像特別定格在大S初見具俊曄時的少女模樣，象徵在歐巴心裡，她永遠是那個可以盡情撒嬌的小女孩。

有網友翻出大S在2010年分享的照片，發現雕像的髮帶造型與當年極為神似，紛紛感慨：「歐巴心裡的她，真的永遠是那個少女。」

網友翻出大S 2010年Po出的照片，綁上髮帶的她跟雕像極為相似。翻攝微博

專屬銀河系雕像設計密碼 208度深情凝望台北家

為了送別摯愛，具俊曄以「外星人」為靈感，為大S打造了一座專屬雕像。他憶及大S常自嘲是從外星來的，因此設計出9個方塊代表九大行星，而「9」正是大S的幸運數字。具俊曄表示：「我要幫她打造一個專屬於她的銀河系，讓這份愛持續運行。」

具俊曄設計大S雕像暗藏密碼。翻攝FB＠李承道

細節之處更顯具俊曄的用心，雕像凝望的角度特別設定在南方208度，這不僅是台北的方向，更象徵著兩人的結婚紀念日。具俊曄希望大S即便在銀河系中，也能時刻守望著台北的家人。

大S雕像戴著髮帶的少女樣，象徵在具俊曄心中是歐巴永遠的少女。翻攝FB＠李承道



