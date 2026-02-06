淚求「證明她還活著」! 美主播母親離奇失蹤留血跡 勒索信曝光 FBI全面介入

美國知名節目《今日秀》聯合主持人薩凡納·葛思里（Savannah Guthrie）84 歲的母親南西·格思里（Nancy Guthrie）自 1 月 31 日失蹤以來，案情持續引發全國關注，當局已將此案列為可能的綁架案件進行調查。 圖:翻攝自X

[Newtalk新聞] 美國知名節目《今日秀》聯合主持人薩凡納·葛思里（Savannah Guthrie）84 歲的母親南西·葛思里（Nancy Guthrie）自 1 月 31 日失蹤以來，案情持續引發全國關注，當局已將此案列為可能的綁架案件進行調查。最新消息顯示，在亞利桑那州圖森展開的搜索行動仍在持續，警方及 FBI 正全力調查所有線索。

綜合外媒報導，警方指出，南西的最後一次被目擊是在 1 月 31 日深夜由女婿送回位於圖森 Catalina Foothills 住宅後，隔日早上她未如往常出席教會活動，其家人於 2 月 1 日上午向警方報案。調查人員在其家門口發現血跡，經 DNA 鑑定確認屬於南西本人，並注意到門鈴攝影機已被拆除、心律調節器設備停止回報，這些跡象讓警方懷疑她可能在夜間遭人強行帶走。

廣告 廣告

亞利桑那州皮馬郡警長克里斯·納諾斯在多次公開簡報中強調，目前尚未找到任何嫌疑人或明確涉案人物，但基於現場跡象與南西的行動不便，他們判斷她不是自行離開住所。警方仍然認為南西「仍有可能活著並在外」，儘管尚無直接證據證明她目前的狀況。

調查人員在其家門口發現血跡，經 DNA 鑑定確認屬於南西本人，並注意到門鈴攝影機已被拆除、心律調節器設備停止回報，這些跡象讓警方懷疑她可能在夜間遭人強行帶走。 圖:翻攝自X@JamesHartline

在全國媒體報導中，有多家新聞機構收到據稱來自綁架者的勒索信件，要求支付贖金（部分要求以加密貨幣比特幣支付），並設定支付期限。警方目前已將這些信件轉交調查，但尚未公開確認其真實性或是否與南西失蹤直接相關。調查人員對每一條線索都保持高度重視。

為了打擊與這起案件無關的欺詐行為，聯邦調查局（FBI）近日在加州逮捕一名 42 歲男子，理由是他在案件曝光後偽裝綁架者向葛思里家族發送勒索訊息，試圖索取比特幣。此人已被指控跨州傳送贖金要求和濫用通訊服務等罪名，執法單位嚴正表示不會容忍任何「趁痛苦牟利」的行為。

有多家新聞機構收到據稱來自綁架者的勒索信件，要求支付贖金（部分要求以加密貨幣比特幣支付），並設定支付期限。 圖:翻攝自百度

同時，聯邦層級的支援也持續升級。美國總統川普公開表示已指示所有可用的聯邦執法力量支援地方調查，並承諾將資源投入協助南西安全回家。FBI 局長卡什·帕特爾也親自聽取了案件最新簡報，顯示此案的關注度已延伸至高階執法層級。

在媒體與公眾的焦點之外，南西的家人發出了情感呼籲。薩凡納·葛思里於社交平台發布一段動情的影片，呼籲可能的綁架者提供證明她母親仍然活著的證據，並表示家人「已準備好傾聽與對話」。她描述母親健康狀況脆弱，需要定期服用藥物維持生命，並希望透過公開呼籲促使綁架者聯絡家人。她和兩名手足在鏡頭前向母親傳達深切思念。

此外，在薩凡納原本擬參與報導 2026 年冬季奧運的安排中，NBC 已經宣布她將不前往義大利米蘭-科爾蒂納轉播現場，全力投入家族搜尋行動，並由其他資深主播接任相關報導任務。

目前調查仍在進行中，Pima 郡警署、FBI 及其他執法單位呼籲民眾若有任何可信線索，立即向警方或聯邦機構報告。官方同時表示願意對有助於南西安全返家的資訊提供獎金或正式獎勵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要從防禦轉進攻? 伊朗秀4高超音速多彈頭導彈 逾8馬赫 15分鐘可抵以

(影) 除了軍區 連人大都不聽習號令? 北京急開會 傳趙樂際出手保下張又俠