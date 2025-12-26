淚溝、法令紋提亮！5款2026開架「平價提亮液」推薦＋用法一次看，面部平整膨潤

【文／Beauty美人圈．Janine】



從高光打亮、紫色蜜粉，到最近小紅書、Threads上狂推的「提亮液」，到底提亮液到底是什麼？為什麼比一般打亮還火？原來提亮液利用粉色或藍色調中和蠟黃、提亮暗沉及凹陷，底妝不靠遮瑕也能自帶膨潤濾鏡感，輪廓更平整！這篇帶來最完整提亮液用法、還有5款開架「平價提亮液」推薦，heme、Solone、KATE話題超高的新品提亮液，快一起看看吧～



為什麼要用提亮液？提亮液神在哪？

提亮液到底紅在哪？最大的魅力就在於「底妝後使用」，可以帶來明顯提亮效果！特別是針對亞洲人最常見的蠟黃、暗沉、凹陷等肌膚問題，一般粉色、藍色調的提亮液可以幫助有效中和暗沈、讓整體妝容更明亮。和傳統珠光提亮產品不同，提亮液呈現水感質地，不僅能自然提亮、不顯毛孔，還能在不厚重的情況下修飾膚色不均，打造出柔焦磨皮般的通透感，無論是單擦或混入粉底使用，都能讓底妝瞬間升級，提亮同時抗蠟黃與暗沉，讓肌膚自帶光感濾鏡！

提亮液到底紅在哪？最大的魅力就在於「底妝後使用」 圖片來源：IG@luna_makeup_official

提亮液怎麼用？記得「底妝後、定妝前」使用是重點

使用提亮液時，建議底妝後使用，針對局部暗沉處進行「點塗提亮」，像是眼下三角區、鼻樑、兩頰高處或額頭中央，都是非常適合的位置。使用時以少量多次疊擦的方式進行，避免一次使用過量或大面積鋪色，才能保留自然的光感，讓妝感更輕盈不厚重。正確的使用手法能打造像是天生般的透亮光澤感，不僅提亮膚色，還能自然修飾臉部凹陷與疲憊感，後續再搭配定妝，妝容更乾淨透亮。

使用提亮液時，建議底妝後使用 圖片來源：IG@luna_makeup_official

2026開架平價提亮液推薦：heme 水感提亮液

適合瑕疵類型：蠟黃、暗沉、淚溝／法令紋凹陷

heme 最新推出的水感提亮液！主打「色彩校正＋光澤提亮」雙效果，質地水潤好延展，推開後非常輕盈、不易卡粉，添加保濕成分讓妝感保持柔滑不乾燥，粉色、藍色兩款色調校正度明顯，能像套上濾鏡般瞬間平整膚色。01 水藍色可中和蠟黃、提升整體亮度；02 奶粉色則能修飾淚溝及法令紋凹陷，打造粉嫩澎潤感，讓底妝多一層自然光澤。

heme 水感提亮液，NT$360 圖片來源：heme

2026開架平價提亮液推薦：Solone 提提亮膚打亮液

適合瑕疵類型：暗沉、凹陷處的自然提亮

Solone 這款以「光感澎潤 × 聚焦提亮」為核心，細緻絲滑的質地上臉延展性高、與粉底融合度很好，輕拍就能融入肌膚，形成霧面柔焦妝感。這款打亮液亮度比較自然、不假白，可以呈現像天生皮膚透出的光澤，輪廓更平整。添加保濕成分後續不易乾裂，能讓臉上凹陷處變得更平滑飽滿，對想提升自然立體度的人非常友好。

Solone 提提亮膚打亮液，NT$300 圖片來源：Solone

2026開架平價提亮液推薦：KATE 凝光校色遮瑕液

適合瑕疵類型：毛孔、暗沉、膚色不均

KATE 最新推出的凝光校色遮瑕液採用「美容液凝露」打造高服貼度，塗上後會形成柔滑貼膚塗膜，全天保持遮瑕力與潤澤感。添加玻尿酸、菸鹼醯胺與珍珠蛋白等保濕亮膚成分，提亮後不會因皮脂而暗沉，透明款能在陰影處打造自然光澤，月色珠光粒子細緻、光感乾淨不顯毛孔，還有多款校色遮瑕款式，可以針對黑眼圈或是暗沈做修飾，適合想要提升面中亮度又怕過度反光的人。

圖片來源：KATE 凝光校色遮瑕液 NT$420 寶雅獨家販售

2026開架平價提亮液推薦：CEZANNE 透亮遮瑕膏

適合瑕疵類型：暗沉、蠟黃、眼下凹陷

這款話題藍色遮瑕雖然名義上是「遮瑕膏」，但不少用過的網友都說：根本更適合拿來做「局部提亮」！帶有細緻水光感的藍色質地，上在蘋果肌、眼下或嘴角部位，不只能修飾暗沉，還能讓肌膚呈現自然的透亮感，妝感乾淨有光澤，打造出澎潤感的「光澤妝」，尤其眼下提亮效果更是驚人，利用光線反射、在視覺上讓淚溝澎起來！

CEZANNE 透亮遮瑕膏，NT$295 圖片來源：CEZANNE

2026開架平價提亮液推薦：MAYBELLINE 媚比琳 淚溝無痕遮瑕膏

適合瑕疵類型：淚溝、黑眼圈、眼袋

開架屈臣氏人氣遮瑕王媚比琳「淚溝小熨斗」！熨斗型刷頭設計能完美貼合眼下，平滑撫紋、提亮凹陷。含氨基酸澎潤粉體與保濕成分，能有效防止乾紋卡粉，長時間持妝不暗沉，另外色選相當多、適合亞洲膚色，尤其是調色適合遮眼下暗沈、淚溝，簡單一抹就能讓眼周部位更加平整、明亮。

MAYBELLINE 媚比琳 淚溝無痕遮瑕膏，NT$429 圖片來源：MAYBELLINE 媚比琳

