淚灑記者會後⋯受害童家長「面談1小時」點頭原諒！賴瑞隆293字吐心聲
記者林昱孜／高雄報導
表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，近日遭爆其子在學校毆打同學、堵廁所12分鐘，風波持續延燒，今（7）日在召開記者會聲淚俱下公開致歉後，終於與受害學童家屬碰面，當場取得對方諒解。事後，賴瑞隆在臉書上吐露心聲，感謝對方家長願意與自己對談，釐清彼此想法，希望整件事情到此為止，還給小孩更多成長與學習的空間。
孩子在校園引起風波持續延燒，賴瑞隆7日再度召開記者會回應此事，已完成對方家長提出訴求，看完錄影帶，近日持續透過學校，希望聯繫對方家長說明並致歉。同時，賴瑞隆哽咽向自己孩子道歉，因為自己身份，害他承受不應該有的壓力，當時沒有積極介入，是因為擔心身份影響學校調查，承諾會帶孩子離校，請受害家長們放心。
賴瑞隆召開記者會後，透過校方安排，與受害學童家長在學校碰面，雙方談話1小時左右。受害學童家長表示，感受到賴瑞隆善意，接受了道歉，將到警局撤告，後續交由學校完成流程，「感謝爸爸願意用這麼快速的時間，處理問題，希望我們大家的小孩都可以好好成長，就是大家一起加油」。
賴瑞隆發文感謝受害學童媽媽願意與自己對談，釐清彼此想法，透過溝通更清楚孩子間的互動、家長的期待，以及後續應該努力的方向，接下來也會持續與家長及學校保持良好溝通，希望孩子都能在更友善、安全環境中成長。
賴瑞隆表示，經過這件事，自己和家人都有更多成長，從事政治工作，有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度，然而，過多的指控與詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。
教育部反霸凌投訴專線：1953
「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
