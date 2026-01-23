淚眼汪汪！中國熊孩子「密碼鎖卡鼻」變牛魔王 消防員當面吐槽：下次還玩嗎？

1名男童在玩耍時突發奇想，將手中的密碼鎖環套在鼻中膈上。（翻攝畫面）

中國湖南懷化發生一起令人啼笑皆非的意外插曲，1名男童在玩耍時突發奇想，將手中的密碼鎖環套在鼻中膈上，不料鎖環卡死動彈不得，讓男童瞬間撞臉神話人物「牛魔王」，模樣滑稽又可憐。

綜合中媒報導，家長嘗試多種方法都無法協助脫困，唯恐強行拉扯造成孩子受傷，最終只好帶著這名小小「牛魔王」奔向當地消防局求援。

消防人員接獲求助後仔細檢查，發現密碼鎖環緊緊夾住，加上鎖環材質堅硬且距離皮膚極近，若直接暴力拆解極可能劃傷面部或壓迫鼻腔。為了確保萬無一失，消防員一邊溫柔安撫男童緊張的情緒，一邊迅速準備好專業的破壞剪與防護裝備。

廣告 廣告

在精準定位後，消防員小心翼翼地夾住鎖環用力一剪，隨著「喀嚓」一聲脆響，折騰全家人的密碼鎖終於斷裂。令人驚訝的是，這名男童在整個救援過程中表現得相當堅強，儘管眼中泛著淚光，卻全程沒有哭鬧。

就在鎖環取下、危機解除的瞬間，現場1名消防員忍不住對這位驚魂未定的小朋友發出「靈魂拷問」，問道「下次還玩嗎？」男童立刻淚汪汪地搖頭回應：「不玩了！」這段逗趣的互動讓現場原本嚴肅氣氛瞬間變得輕鬆許多。

更多鏡週刊報導

誘拐？搶劫？80萬粉網紅「脫褲裸臀」陳屍森林 「神祕來電」鎖定2男涉重嫌

丟臉丟到國外！台遊客無視清萊白廟「禁停留令」 奈何橋上與泰人互毆進警局

超派鐵拳打破Toyz頭遭判6個月 超哥今赴北檢執行「低調回應曝光」