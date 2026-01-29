淚眼盼親歸 印尼山崩已53死

印尼西爪哇省 萬隆地區，24號清晨發生致命山崩，罹難人數已攀升到至少53人，仍有27人失蹤。在災區，有一名14歲男孩守在現場，希望能找到他的父母親和弟弟。

手機裡，弟弟和爸媽都還微笑著，他的世界，卻已一夕崩塌。家人被山崩掩埋的14歲男孩 菲爾曼沙：「那是星期六晚上 (寄宿)學校沒課，我讀完《古蘭經》後準備去睡覺，晚上10點 我看到表弟的，WhatsApp動態，顯示我們家的位置不見了，我看了5遍才確認，再打電話給家裡所有人，但沒人接聽，那時我才相信 我的家被埋了，我才開始哭，第2天早上 他們就把我送回家。」

山崩發生後，他每天前往災區，與救難人員一起搜尋。家人被山崩掩埋的14歲男孩 菲爾曼沙：「我希望能找到失蹤的家人，請大家為我們祈禱，希望很快能找到他們。」

搜救仍在繼續，家屬的祈禱也未曾停止。但隨著極端降雨越來越頻繁，山區聚落所面臨的風險，也一次次以人命為代價，留下殘酷的提醒。

