淚腺失守！《戀愛保鑣24小時2》完結5大看點，8小時時差刻劃最揪心遠距戀愛

經過2個月的緊湊拍攝，《戀愛保鑣24小時第2季》在本週末迎來完結篇。這季把保鑣任務與遠距戀愛同時推向高點，也讓岩本照與白石麻衣的對手戲更具成熟度，我們盤點本季不可錯過的5大亮點，一起來看看吧。

亮點1｜岩本照＆白石麻衣的機場最終場

這一季最受期待的名場面落在機場，岩本照以深色造型現身、白石麻衣拖著行李入鏡，兩人不言不語的交會把遠距之間的拉扯與靠近都放得更清楚。光線、動作、甚至行李輪子的聲音都讓畫面帶著電影感，這場戲也象徵兩人結局的分水嶺，讓粉絲看了都揪心。

亮點2｜公司合併掀起新難題

第二季最大變動之一是辰之助所在的「RACCO 警備保障」與「Co‧ala Security」正式合併為「RACCOALA 警備保障」，制度調整與任務風格的差異讓磨合期充滿火花。辰之助與新搭檔三雲千早（成海璃子 飾）在任務中不只要互信，更得面對被迫捲入的更大型事件。職場線的張力比第一季更強，也讓整體節奏更緊密。

亮點3｜時差讓戀愛線更成熟、更現實

里夏決定前往倫敦進修貫穿整季的核心情感線，她想成為更好的律師，辰之助則在任務裡愈走愈深，兩人在平行軌道上努力也忍耐。8小時的時差讓留言、通話與見面的安排變得沈重，遠距戀愛的無力感在第二季被表現得更具真實力度，這段關係的平衡也成了最終回的伏筆。

亮點4｜五十嵐案真相揭曉

職場主線的懸念將在完結篇揭開，五十嵐案的真相牽動整個警備團隊，而千早是否是關鍵人物，也成為本週最值得期待的轉折。劇情一路鋪陳情報外洩與內部不信任，最終回將把所有線索收束，帶來本季最密集的任務高潮。

亮點5｜雙主演同聲期待續作

岩本照回顧整個拍攝過程，形容這兩個月真的是密度極高，同時也笑稱若有新任務希望劇組早點通知，「如果還有下一次任務的話，希望可以早點告訴我，在我留長頭髮以前」。白石麻衣則感謝劇組，並透露雖然角色設定赴倫敦留學，但大部分仍在關東近郊拍攝，於是大方喊話續作願望：「如果有續作，請一定要帶我去倫敦拍。」兩人不約而同期待能夠再續前緣，也讓粉絲開始敲碗第三季。

