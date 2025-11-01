淚謝滿場三萬群眾 林岱樺：犧牲奉獻做到死、回報高雄鄉親信任與支持

林岱樺表示將犧牲奉獻做到死、回報高雄鄉親信任與支持。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今(1)日晚間於岡山舉行大型造勢晚會，活動至中後段參與群眾已達3萬人，活動在林岱樺上台宣講時達到最高潮，她登台後深深三鞠躬，表達對現場滿溢支持者的感謝，在演講過程中數度哽咽落淚，晚會後接受媒體聯訪時，更誓言面對群眾的相挺，只有犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親的信任與支持。

林岱樺表示，她以史無前例在地相挺的基層實力，拼出萬人爆場的驚人氣勢，這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，她一定會勝利，雖受遭受打壓、遭受迫害，但她和鄉親創造了高雄奇蹟，代表高雄人的志氣、高雄人的骨氣，也代表高雄人要爭氣，走高雄的路、講出高雄人的心聲。

她說，在整個美台關稅談判當中，科技賺到爆、傳統產業、中小企業賠到慘，岡山是所有金屬扣件產業、全世界唯一非常完整的上中下游產業鏈，也是這一波台美關稅談判中的重災戶，所以她選擇從岡山出發，這是最辛苦的產業，她選擇與最辛苦的人民走在一起，要承擔國際局勢的客觀局面， 不管政府如何規劃、如何補助，訂單對產業才是王道，軍工產業鏈中，武器採購之後的軍工合作，或者政府編列國防預算達到GDP 3%，創造內需，軍工業要整合傳統產業，讓他們拿到訂單。

林岱樺說，她可以接受任何的考驗，但請不要傷害她的朋友，台灣真的很小，我們真的要團結，台灣的力量不容許再有任何的切割；重點是所有鄉親對她的相挺，今天排了1萬個椅子，座無虛席，完全都不夠，全都自己來的，整個公園滿滿滿，這就是高雄在地的力量，將近8個月什麼事都沒辦法做；選對會對於民調確定時程後，開始啟動初選程序，大家聽到以後說：終於可以出來挺岱樺、終於可以把岱樺對高雄的愛、受到的委曲，一併展現出來。

她說她忍了8個月，過程中的委曲，她一句話都不講，完全配合檢調司法程序，現在偵結到法院，她和檢調是對等關係，鄉親的對她的不捨和對她的安慰，這種場面，讓她只有犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對她的信任與支持。

林岱樺最後表示， 她沒有任何山頭、沒有大人，感謝大家，她不會讓大家失望；雖然名為民進黨初選，還是針對全高雄市民做民調，要市民的肯定，高雄隊才是最大咖， 以人民為主，市民最大咖。

林岱樺(中)在舞台上由衷表達對現場滿溢支持者的感謝。 圖：林岱樺辦公室/提供