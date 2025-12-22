淡出不留戀／卸下《關鍵時刻》18年主持棒 劉寶傑合約到期神隱去

劉寶傑今年初突然宣布請辭《關鍵時刻》主持工作。（翻攝自劉寶傑臉書）

張菲自2018年主持華視《綜藝菲常讚》停播後，便逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，過著低調的退休生活。同樣退居幕後的綜藝大姐還有張小燕，她淡出幕前後，經常會出現友人的聚會，並已過上恬淡的自由生活。

張小燕出道超過60年，從兒童節目、小品、益智節目到大型綜藝如《綜藝100》、《超級星期天》等，都留下深刻主持足跡。她曾多次獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」及終身成就獎，對台灣綜藝節目發展影響深遠。2018年《小燕有約》停播後，暫時停止主持工作並逐步淡出演藝圈，退居幕後後仍偶爾以嘉賓身分出席公開活動。

張小燕已經多年沒再主持過綜藝節目。（資料照）

蔡康永曾與小S共同主持《康熙來了》長達12年，締造收視與話題高峰，成為華人世界經典綜藝談話節目之一。從那之後，蔡康永大部分時間投入寫作、出版及其他創作活動。雖仍偶爾公開演講、出席活動或參與文化、社會議題討論，但不再常態主持綜藝節目。

蔡康永（右）曾與小S攜手主持《花花萬物2》，再現《康熙來了》的風采。（friDay影音提供）

劉寶傑過去是東森政論節目《關鍵時刻》的靈魂主持人，以犀利評論和獨特口條走紅，主持長達18年。2025年初宣布請辭《關鍵時刻》主持工作，結束長達18年的主持生涯，電視台證實他合約到期後將暫時休息。離開主持圈後，他一度神隱，也不常公開露面。

