淡出幕前10年！「小林志玲」嫁30億富二代揭豪門生活

馮媛甄看Energy演唱會。（圖／翻攝自馮媛甄Instagram）





女星馮媛甄2002年參加《我猜我猜我猜猜猜》的「超級桃花美少女」單元出道，與綜藝節目製作人孫樂欣有過一段婚姻，後於2015年再婚富二代、育有1女；淡出幕前十多年，她近日更新社群，曬出去看Energy演唱會的畫面。

被稱為「小林志玲」的馮媛甄，再婚嫁給身價高達30億元、霧峰林家後裔賽車手林帛亨之後，就將生活重心放在家庭上，專心照顧女兒，偶爾才有上談話性節目露臉；不過她經常在社群平台分享生活點滴，常與家人到處旅遊、喝下午茶、做甜點，也會「進廠維修」做醫美項目。

現年44歲的馮媛甄依舊凍齡，她日前去看Energy演唱會，曬出數張照片分享：「承包我青春的朋友，包吃、包喝、還包開心！時間把稚嫩的我們打磨成了成熟模樣，但不變的還是長不大的鬥嘴。」透露與朋友相聚後的澎湃心情，每次見面都創造精彩的回憶。



