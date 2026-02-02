淡出演藝圈多年後病逝 袁惟仁「來台見這位大咖」成最後貼文

娛樂中心／倪譽瑋報導

音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年、2020年時跌倒後，健康狀況不佳，今（2）日家屬證實病逝。袁惟仁自2018年摔倒後，便逐步淡出演藝圈，臉書的最後一篇貼文，是他來台參加綜藝節目「小明星大跟班」，當時有與「綜藝天王」吳宗憲，還有他的女兒Sandy一起合照。

2018年袁惟仁在上海跌倒，一度陷入昏迷，也被診斷出腦瘤，此後回台東老家休養便淡出大眾視野。他在臉書粉專中最後一篇貼文，袁惟仁分享「好久沒錄台灣綜藝節目，來到小明星大跟班，宗憲的主持功力實在太厲害，太好笑了」只見他與吳宗憲合照，臉上氣色紅潤，除了憲哥，袁惟仁也有與Sandy合照。

廣告 廣告

2026年2月，袁惟仁家屬證實死訊。（圖／翻攝自張宇臉書）

更多三立新聞網報導

回顧袁惟仁「從變植物人至逝世」 8年間病程一次看

曾月領65萬！70歲高管退休後1習慣沒改 慘淪代駕「打工過活」

王浩宇突宣布檢舉：最重罰50萬 疑因館長「秀出中國1製品」

飛到一半廁所故障！15小時長途航班「空服員被迫用手挖馬桶」

