淡出演藝圈多年！雙料影帝「滿頭白髮」罕公開現身 驚人近照曝光

娛樂中心／綜合報導

香港資深演員李修賢1984年憑藉電影《公僕》奪得第4屆香港電影金像獎「最佳男主角」以及台灣第21屆金馬獎「最佳男主角」雙料影帝殊榮，不過如今已淡出演藝圈多年。李修賢日前驚喜亮相男星沈震軒社群，73歲近況曝光後引發網友討論。

影片中，李修賢以一身唐裝亮相，手上戴著佛珠，即便頭髮、眉毛全白，講話仍然中氣十足。李修賢介紹自己是邵氏演員訓練班第一期出道，入行54年，一旁的沈震軒也補充，自己從小看前輩的警匪片長大，見到偶像的興奮之情溢於言表。

廣告 廣告

李修賢回憶，自己2000年前後開始萌生不想拍戲的念頭，當時正好是沈震軒剛入行的時期，他感嘆當時影視圈正在轉變，新人還能依靠電視台製作勉強支撐，但一旦沒有戲可拍，他們會幾乎失去收入來源，有感前景並不樂觀，他因此決定淡出。

李修賢鬆吐當年淡出演藝圈原因。（圖／翻攝自沈震軒小紅書）

李修賢直球詢問沈震軒，是否認為單靠演員能維持生計，沈震軒也坦率回應：「如果是超一線的那些是可以，但很多現在做我們這行業的人，好多都有不同的行業，做幾份工作。」同時表示自己是因為心中的熱情還沒被熄滅，才繼續堅持在演戲這條路上。最後，李修賢不忘替沈震軒的副業宣傳，號召大家至他經營的健身房捧場。

更多三立新聞網報導

網紅高調認愛已婚富商！大爆私密床事「每晚來好幾次」：隨時可以分手

震撼彈！44歲女星罹3期癌突宣布「退出演藝圈」 關鍵主因曝光了

代孕合法化掀議！8.2萬網紅「生父是親叔叔」 驚人身世全洩

2年送走4「家人」！林萱瑜接噩耗忍淚送別 Junior曝心碎瞬間

