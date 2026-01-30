淡出演藝圈30年！73歲資深女星近況曝光 躍身「東區億萬富婆」

秦菲菲被封為「台灣第一代女諧星」。（圖／翻攝自陳鴻臉書）





73歲資深女星秦菲菲被封為「台灣第一代女諧星」，過去曾是經典節目《綜藝一百》的班底之一，近年來她淡出演藝圈後轉而經營豆漿店，生意十分火熱，她更被譽為東區億萬富婆。主持人陳鴻今（30）日在社群分享與秦菲菲等多名友人聚餐的畫面，並曝光秦菲菲近況。

陳鴻近日與秦菲菲等友人一同聚餐，秦菲菲特別分享先前她與曹西平的作品集結畫面，當時兩人被名主持人田文仲稱為「珠聯璧合」的幽默組合，秦菲菲也形容曹西平是台灣第一代的小鮮肉，當時更被譽為「台灣西城秀樹」，私底下十分認真努力，琴棋書畫樣樣皆通。

陳鴻近期與秦菲菲等人聚餐。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

秦菲菲曾與張小燕、顧寶明及方芳等人合作，陳鴻也透露認識秦菲菲已將近30年，形容她是一位為人務實且溫暖的大姐姐，即便後來選擇淡出螢光幕經營早餐店，仍不會過度迷戀陷入虛榮浮誇的價值觀念，甚至每天親力親為為薄利的早餐店付出。

陳鴻提到，即便秦菲菲淡出演藝圈30多年，私底下的她仍十分熱愛表演、充滿喜劇細胞，經常開自己玩笑把身旁好友都逗樂，聚餐時也總是搶著結帳，從來不會給人添麻煩，也完全沒有公主病。事實上，秦菲菲過去就曾透露，經營早餐店後收入多了3倍，經常回饋社會，幫助需要幫助的人。

