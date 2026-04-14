淡出螢光幕／婚後2年銷聲匿跡 原來女神已經當媽了

吳亞馨已悄悄升格為人母，且孩子已滿1歲。（翻攝自吳亞馨臉書）

在電影《當愛來的時候》中嶄露頭角的李亦捷，近3年卻幾乎未再公開露面。據了解，李亦捷步入婚姻後，生活重心轉向家庭。但這段期間她其實歷經不少人生低潮。她的父親因病重長期受折磨，最終仍不敵病魔離世，她近期又突發大腸憩室炎，不僅住院4天，期間還對抗生素過敏，出現嚴重嘔吐與腹瀉症狀，身心備受煎熬。

同樣「神隱」引發討論的，還有女星吳亞馨。她婚後社群平台一度停更長達2年，幾乎從演藝圈銷聲匿跡，直到近期因朋友在臉書的回顧貼文，才意外曝光她已悄悄升格為人母，且孩子已滿1歲。

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李威因捲入精舍虐死命案，才曝光已婚消息。（翻攝自李威臉書）

男星李威則是因個人信仰選擇淡出演藝圈。他近年潛心向佛，鮮少出現在大眾視野，生活相當低調。不過近期卻因捲入台北市大安區一起精舍虐死命案，遭檢警約談並起訴，再度成為媒體焦點，也讓外界驚訝得知他其實早已結婚。昔日偶像形象與如今處境形成強烈對比，掀起不小討論。

張韶涵歷經被母親淘空財產低潮後，如今已在中國大陸站穩一線女歌手。（翻攝自張韶涵臉書）

至於歌手張韶涵的經歷，則可說是娛樂圈「消失又重生」的代表案例。她當年因與母親之間的財務糾紛，曾公開控訴對方帶走上億元資產，加上自身健康問題，被迫暫別歌壇長達10年。沉寂多年後，張韶涵選擇重新出發，不僅自組公司，更將事業重心轉往中國市場，透過節目與演出逐步翻紅，成功再創事業高峰。

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