淡出螢光幕／獨家！遍尋中西醫仍不孕 李亦捷閨房戴花施法求子

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出道就入圍金馬獎最佳新演員的李亦捷，兩年多前突然消失螢光幕。

女星李亦捷兩年多前結婚後，淡出螢光幕，近日在影集《乩身》中飾演柯震東床伴再度受到關注。據悉，她因父親罹患胃癌，之後又檢查出血癌，為了照顧並陪伴家人，加上婚後計畫備孕當媽媽，因此推辭許多演出邀約，甚至為求子做過一些荒謬的嘗試。

李亦捷出道首部電影《當愛來的時候》即入圍金馬獎最佳新演員，之後也擔任多部電視劇女主角。現年33歲的她，兩年多前結婚後便鮮少公開露面，讓觀眾好奇為何消失許久。其實這段時間她過得並不輕鬆，歷經摯愛父親重病、飽受折磨後離世；上個月自己又突發大腸憩室炎，住院4天期間對抗生素過敏，又吐又拉，十分難熬。

備孕競賽 嫂子先有喜

李亦捷（左）和攝影師老公曾崴榆（右）拍婚紗時碰上父親因胃癌切除胃部，讓她難忍痛哭。（李亦捷提供）

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李亦捷家中經營宮廟，外界以為她求子是為了替病榻上的父親沖喜，但她澄清表示，本來就喜歡小孩，放下演藝事業也是因為想早點成為媽媽。與攝影師老公結婚後，她積極備孕，一開始計算排卵期，也曾服用排卵藥，仍無法自然懷孕。

之後李亦捷經中西醫檢查，身體並無大礙，她於是四處拜拜祈福，印象最深刻的是曾到廟裡求子，帶回一朵花，還被要求佩戴著這朵花與老公行房，連她自己都覺得荒謬，目前也尚未見效。

李亦捷（左）和莫允雯（右）曾為科幻影集《2049》單元交接而同台，兩人一見如故。

李亦捷原本戲約不斷，婚前因父親罹患胃癌而暫緩接戲，希望能多陪伴家人。她回憶拍婚紗照當天，正逢父親進行切胃手術，忍不住苦笑說：「化妝和拍完婚紗照時，我都在大哭，想到爸爸這時一定很難受。」

由於父親生前相當期待抱孫，李亦捷與哥哥也希望早日傳出喜訊，讓父親得償所願，無奈努力一年仍未成功，留下遺憾。不過就在今年初、父親過世周年之際，大嫂傳出喜訊，李亦捷笑說：「我目前生不出來，但哥哥的小孩我會視如己出，因為說不定是我爸投胎轉世。」

復出演戲 劇本送上門

李亦捷因為近期在影集《乩身》飾演柯震東的床伴鄰居，頗受矚目。（翻攝自Netflix）

在《乩身》中，李亦捷飾演柯震東的床伴，是個溫柔又堅定的存在。戲路多變的她，首次挑戰豔麗型角色，一開始也感到不習慣，她坦言剛進劇組時較為怕生，常一個人待在角落。

柯震東與楊銘威見狀主動找李亦捷聊天、吃飯，逐漸成為好友，甚至還曾赴宜蘭參加她的婚禮，成為拍戲期間的一段美好回憶。也由於角色受到矚目，加上一直有劇本送上門，李亦捷也決定慢慢回歸她的幕前演戲生涯。

李亦捷（左二）和柯震東（左一）、蕭東意（右二）、楊銘威（右一）因影集《乩身》成為麻吉。（翻攝自李亦捷臉書）

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