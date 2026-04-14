淡出螢光幕／獨家！遍尋中西醫仍不孕 李亦捷閨房戴花施法求子
女星李亦捷兩年多前結婚後，淡出螢光幕，近日在影集《乩身》中飾演柯震東床伴再度受到關注。據悉，她因父親罹患胃癌，之後又檢查出血癌，為了照顧並陪伴家人，加上婚後計畫備孕當媽媽，因此推辭許多演出邀約，甚至為求子做過一些荒謬的嘗試。
李亦捷出道首部電影《當愛來的時候》即入圍金馬獎最佳新演員，之後也擔任多部電視劇女主角。現年33歲的她，兩年多前結婚後便鮮少公開露面，讓觀眾好奇為何消失許久。其實這段時間她過得並不輕鬆，歷經摯愛父親重病、飽受折磨後離世；上個月自己又突發大腸憩室炎，住院4天期間對抗生素過敏，又吐又拉，十分難熬。
備孕競賽 嫂子先有喜
李亦捷家中經營宮廟，外界以為她求子是為了替病榻上的父親沖喜，但她澄清表示，本來就喜歡小孩，放下演藝事業也是因為想早點成為媽媽。與攝影師老公結婚後，她積極備孕，一開始計算排卵期，也曾服用排卵藥，仍無法自然懷孕。
之後李亦捷經中西醫檢查，身體並無大礙，她於是四處拜拜祈福，印象最深刻的是曾到廟裡求子，帶回一朵花，還被要求佩戴著這朵花與老公行房，連她自己都覺得荒謬，目前也尚未見效。
李亦捷原本戲約不斷，婚前因父親罹患胃癌而暫緩接戲，希望能多陪伴家人。她回憶拍婚紗照當天，正逢父親進行切胃手術，忍不住苦笑說：「化妝和拍完婚紗照時，我都在大哭，想到爸爸這時一定很難受。」
由於父親生前相當期待抱孫，李亦捷與哥哥也希望早日傳出喜訊，讓父親得償所願，無奈努力一年仍未成功，留下遺憾。不過就在今年初、父親過世周年之際，大嫂傳出喜訊，李亦捷笑說：「我目前生不出來，但哥哥的小孩我會視如己出，因為說不定是我爸投胎轉世。」
復出演戲 劇本送上門
在《乩身》中，李亦捷飾演柯震東的床伴，是個溫柔又堅定的存在。戲路多變的她，首次挑戰豔麗型角色，一開始也感到不習慣，她坦言剛進劇組時較為怕生，常一個人待在角落。
柯震東與楊銘威見狀主動找李亦捷聊天、吃飯，逐漸成為好友，甚至還曾赴宜蘭參加她的婚禮，成為拍戲期間的一段美好回憶。也由於角色受到矚目，加上一直有劇本送上門，李亦捷也決定慢慢回歸她的幕前演戲生涯。
更多鏡週刊報導
淡出螢光幕／婚後2年銷聲匿跡 原來女神已經當媽了
身體鬧罷工／獨家！苦旦黑化變逆媳 陳仙梅壓力過大怪病纏身
求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻 孟潔答應馮晨軒杜拜求婚
其他人也在看
香港頂流男星姜濤出事！開車肇事「三罪認了」未出庭罰責判決出爐
26歲香港頂流男星，人氣男團MIRROR成員姜濤，在台灣具有不小知名度，去年2月他剛考上駕照，極具駕駛天份的他僅用了15分鐘便成功「一次考過」合格成績。隨後入手一輛價值約242萬台幣的黑色寶馬IX系電動車，怎料短短3個月就發生交事故，接連捲入交通傳票遭裁罰。
才否認已婚！女星突證實心悸送醫：腫成豬蹄 最後1句話藏玄機
37歲中國女星王曉晨入行多年，累積不少戲劇代表作，包括《大好時光》、《你好喬安》、《我的！體育老師》等，表現十分亮眼。然而，不時會透過社群分享生活的王曉晨，今（13日）無預警透露心悸送往醫院，最新身體狀況曝光了。蔡佩伶報導
2年只休2天假！古裝女神驚傳病倒送醫 「最新病況」曝光
中國女星孟子義過去多以配角亮相，近年成功躍升為陸劇一線女主角，近來正與王鶴棣合作拍攝古裝劇《將門獨后》的她，11日傳出收工後突然身體不適，劇組隨即安排送醫檢查，醫師評估後確認並無大礙，但仍建議先行休養，因此她也緊急取消今日原訂的拍攝與廣告行程。
灶咖偶像又來了！SJ東海解鎖「新身分」6月攻蛋 朴載範子弟兵預告炸場
韓國天團Super Junior（SJ）成員東海又要來台灣了！今（14日）KKBOX驚喜解鎖他的新身分，東海將以第21屆KKBOX風雲榜「海外風雲大使」之姿，出席6月13日在小巨蛋舉行的KKBOX演唱會，將連續兩年登上風雲榜舞台演出！
玖壹壹、李聖傑嗨唱新民高中校園 創校90週年系列活動登場
【記者 廖美雅／台中 報導】擁有超過11萬人畢業校友的新民高中，今年迎來創校90週年以「榮耀九十・璀璨新民」為
婚變風波未歇！方志友IG突曬楊銘威 冰箱合照也被翻出
觀察方志友此次轉發內容，主要為楊銘威新戲《乩身》的幕後花絮與宣傳片段，雖未出現兩人同框畫面，但在婚變消息曝光後，雙方社群幾乎未再公開互動，使這類與對方相關的動態顯得格外少見，也因此被解讀為關係尚未完全切割的跡象。除了限時動態外，方志友先前分享日常生活影片...
親睹奶奶失智陰影！尹馨驚揭「初老恐懼」 密謀存千萬養老金：不想麻煩人
電影《漫長的告別》今（13日）於台北艋舺青山宮舉行開鏡典禮，包括「國民阿嬤」陳淑芳、金馬影帝李康生、實力派女星尹馨及難得返台的王耀慶皆現身出席。該片跳脫悲情框架，深刻探討長照與失智議題，尹馨在片中飾演陳淑芳的女兒，戲外她坦言對劇本「非常有感」，更因為奶奶曾患失智症，讓她年紀輕輕就開始思考「孤老」問題。
日漆藝家攜手桃園工藝人 推3年培育盼為台灣髹出新景象
（中央社記者黎桑尼、田中宏樹台北9日電）在習慣速成的時代，師承「人間國寶」的日本漆藝家與熱愛工藝的桃園人反其道而行，攜手在大溪以民間力量推動少見的3年制漆藝培育課程，最近迎來第2屆結業，盼為漆藝在台灣髹出新的前景。
乩身特效鏡頭3200顆 柯震東「九龍神火罩」最震撼
（中央社記者洪素津台北14日電）演員柯震東、王柏傑主演的影集「乩身」熱播中，特效總監郭憲聰說，特效鏡頭多達3200顆，「每一集都是一部特效片的規模」，劇中法器特效「九龍神火罩」是最為震撼的一幕。
柯震東「乩身」使用火尖槍對決反派 (圖)
影集「乩身」熱播中，演員柯震東（圖）在劇中使用尪仔標獲得火尖槍與反派對決，而他最厲害的絕招是「九龍神火罩」。
國內增1例腦脊髓膜炎 疾管署籲高風險族群自費接種疫苗
疾管署今天(14日)公布國內新增1例流行性腦脊髓膜炎病例，防疫醫師林詠青表示，腦脊髓膜炎須透過親密或長時間接觸傳播，一旦感染引發重症，致死率最高可達40%，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議免疫低下的高風險族群可自費接種疫苗，民眾前往流腦流行地區前也應就醫評估接種疫苗。 疾管署14日公布國內新增1例流行性腦脊髓膜炎病例，為60多歲外國籍女性，無潛在或慢性病史，今年4月1日入境，4月3日出現腹痛、噁心、嘔吐症狀，4月4日因發燒至醫院急診並收治住院，檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，使用抗生素治療，目前病況穩定，持續在一般病房治療中。衛生單位已匡列同行友人、醫院接觸者共21人進行健康監測，均未出現疑似症狀，其中3人預防性投藥。 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，根據疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例流行性腦脊髓膜炎病例，高於2019年至2025年同期病例數(介於0至3例)。近10年統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多、各占29.5%，其次為19至24歲、占21.3%，個案以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。 疾管署發言人曾淑慧表示，台灣流行性腦膜炎病例發生率極低，但全
不只Netflix柯震東《乩身》TOP 1！「神明上身」演員都有金馬加持：曹佑寧《祭弒》演何仙姑、吳念軒虎爺、真有其人的角色是「她」！
本文盤點6位演過 的「通靈少男少女」演員，且每位演員都有金馬加持！一起來看看他們怎麼「有演有保庇」。
天天守候沈玉琳病榻！小17歲嫩妻芽芽復工 真實近況曝光
沈玉琳去年7月確診血癌（白血病），歷經7個月、5次療程治療，終於在上月16日戰勝病魔順利出院。而愛妻芽芽近日也復出，接下相關的影片合作，近照可看出她整體相當亮麗。
淡出螢光幕／婚後2年銷聲匿跡 原來女神已經當媽了
在電影《當愛來的時候》中嶄露頭角的李亦捷，近3年卻幾乎未再公開露面。據了解，李亦捷步入婚姻後，生活重心轉向家庭。但這段期間她其實歷經不少人生低潮。她的父親因病重長期受折磨，最終仍不敵病魔離世，她近期又突發大腸憩室炎，不僅住院4天，期間還對抗生素過敏，出現嚴重嘔吐與腹瀉症狀，身心備受煎熬。
高雄春捲中毒案 屏東春捲攤人潮逐步回籠
高雄春捲食物中毒案造成173人受害，引發民眾對春捲的疑慮而減少購買，使得近期屏東的春捲攤人潮明顯減少，業者指出，清明節前是春捲需求的旺季，清明節後本來就會減少，這次又發生高雄中毒事件，多少也影響買氣，讓民眾說有些怕怕的，但因為天氣暖熱，吃春捲顧客也有逐漸回籠的趨勢。
國民兒子長大了！16歲Kimi「正面照」瘋傳 180公分跳殺「帥過林志穎」
當年在《爸爸去哪兒》裡，那個奶音喊著「爸比」的4歲小萌娃Kimi，轉眼間這位昔日的「國民兒子」已經長成16歲的清秀少年！林志穎自Kimi上小學後，便堅持讓其回歸校園「息影」，極少讓他在鏡頭前露臉。不過，近日林志穎大方曬出兒子在羽球場上的英姿，不僅身高飆破180公分，網路上更瘋傳Kimi的正面帥照，引發網友熱烈討論，驚呼：「這根本是偶像劇男主角等級！」
大S離世後代言照未下架！網開轟消費過世藝人 小S經紀人親揭原因
逝去的人是否還能持續出現在商業宣傳中？一則舊照片引發外界討論，也再次觸動粉絲對已故藝人的思念與界線問題。女星 徐熙媛（大S）於2024年初在日本病逝，消息當時震驚演藝圈。大S生前以保養見長，擁有「美容大王」稱號，長年為多個美妝與保健品牌代言，帶動市場關注。林宜君
「康、熙、玲」世紀合體 林志玲見小S復出激動落淚：就想被妳罵
小S（徐熙娣）主持東森《小姐不熙娣》年後復工，近日進棚錄影不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，更邀請到小S演藝生涯中最強宿敵林志玲首度作客，睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間回到當年《康熙來了》的經典巔峰，火花四射，首度現身錄影的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」，隨即更難掩激動、仙女落淚。
朴信惠懷第二胎！公司證實將暫停工作養胎 預產期曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員朴信惠憑藉韓劇《繼承者們》走紅，之後陸續推出的作品也相當受到觀眾喜愛，從此奠定女神地位。感情部分她2022年與...
衝拱天宮「坐板凳」！廟方挨轟臭臉待客 吊車大王曝真相：是我不好意思
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，46萬名「香燈腳」跟隨進香。有網友在起駕前拍到「吊車大王」胡漢龑拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發在辦公室聊天，卻讓胡漢龑做「小板凳」，兩人的表情還很嚴肅，引起外界議論，認為主人家「高高在上」。引發討論後，胡漢龑也親上火線回應，解釋兩人表情「嚴肅」的原因。