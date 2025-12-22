淡出螢光幕6年！愷樂曬育兒日常 被問「復出計畫」正面回應了

女星愷樂（蝴蝶姐姐）自2020年陷入感情風波後退出演藝圈，去年9月才驚喜公開已生下兒子的消息；針對外界關心的復出計畫，她近日首度正面回應，坦言目前生活重心仍在孩子身上。

愷樂2020年陷入感情風波後退出演藝圈。（圖／翻攝自愷樂臉書）

根據《鏡週刊》報導，愷樂目前過著全職家庭主婦的生活，她曾大方稱讚醫師老公是「神隊友」，兩人一起組裝兒子的遊樂器材，一家三口生活恬淡幸福。被問到是否復出演藝圈，愷樂回應：「現在的生活就是以孩子為主，每天都睡不飽但樂在其中。」

愷樂目前生活重心仍在孩子身上。（圖／翻攝自愷樂臉書）

先前也有網友在社群留言問：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳，好想妳在節目上」，當時愷樂親回：「妳先看一下我以前節目的重播。」

愷樂在社群平台分享與兒子的合照。（圖／翻攝自愷樂IG）

愷樂雖然已淡出演藝圈，但會在社群平台分享育兒日常，今年除夕夜，愷樂發布與兒子的親密合影，照片中她戴著帽子與口罩，貼臉與坐在嬰兒車中的兒子合照，眼中難掩幸福笑意。她也在貼文中寫道：「祝你們新年快樂～健健康康平平安安」，簡單而溫馨的文字讓粉絲感受到她滿滿的喜悅。

